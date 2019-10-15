Зінченко: Роналду підказав арбітру призначити пенальті



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Півзахисник збірної України прокоментував неоднозначний епізод матчу проти Портгулалії

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував неоднозначний епізод з призначенням пенальті в ворота нашої команди в матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року проти Португалії.

На 71-й хвилині поєдинку англієць Ентоні Тейлор призначив пенальті та вилучив з поля Тараса Степаненка.

«Важко було зрозуміти. Дивився на арбітра, той показав, що м'яч влучив у ногу. Але потім Роналду сказав: «Ні, рефері, м'яч влучив у руку», і той за кілька секунд показав на пенальті. Це найбільше здивувало», - передає слова Зінченка канал «Футбол-1».

Збірна України в підсумку перемогла Португалію (2:1) та з першого місця вийшла на чемпіонат Європи.