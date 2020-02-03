Футзал: Збірна Іспанії провела українцям декомунізацію



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Українці не їдуть на Мундіаль Прес-служба Асоціації футзалу України

«Фурія Роха» не пустила Україну на Мундіаль

Поразкою завершилася зустріч збірної України з футзалу з іспанцями. Українці програли «Фурії Росі» 1:3 та втратили шанс кваліфікуватися на ЧС-2020.

Вже на першій хвилині українці привезли собі пенальті – Ортіс не схибив. На 31-й хвилині Серхіо Лосано подвоїв рахунок. Сергій Малишко подарував надії, але той же Лосано поставив фінальну крапку.

Вихованці Олександра Косенка пішли ва-банк, замінивши голкіпера на п'ятого польового гравця. Але іспанці в обороні діяли надійно, а в деяких епізодах блискучу реакцію демонстрував кіпер команди Хуанхо.

Таким чином збірна України вперше з 2004 року не кваліфікувалася у фінальну частину футзального Мундіалю.

Припускаємо, що це кармічне покарання за наявність у складі «Синьо-Жовтих» представника чемпіонату країни-окупанта, та не простого, а цілого клубу російських комуняк, заборонених в Україні законом. Українське футбольне та футзальне керівництво декомунізацію не провели, тому цей процес довелося реалізовувати іспанцям.

В останньому турі елітного раунду Україна зіграє з Францією, яка також зазнала двох поразок і не поїде восени цього року на Мундіаль. Іспанія та Сербія в очному протистоянні розіграють пряму путівку на чемпіонат світу.

Елітний раунд кваліфікації ЧС-2020. Група В. 2-й тур.

Україна - Іспанія - 1:3

Ортіс (1, з пенальті), Серхіо Лосано (19, 33) - Сергій Малишко (31)

Україна: Кирило Ципун - Сергій Малишко, Володимир Разуванов, Сергій Журба, Олександр Педяш - Олег Єрьомін, Микола Микитюк, Дмитро Сорокін, Артем Фаренюк, Ігор Корсун, Петро Шотурма, Микола Білоцерківець, Михайло Зварич - Євген Іваняк

Іспанія: Хуанхо - Ортіс, Франсиско Солано, Серхіо Лосано, Адрі - Карлос Баррон, Хосе Руїс, Бебе, Марк Тольра, Андресіто, Адольфо, Рафа Усін, Рауль Кампос, Рауль дель Ольмо

Арбітри: Кріштіану Сантуш, Мігель Кастілья, Едуарду Фернандеш Коелью (всі - Португалія)

«Спортсхолл» (Ніш, Сербія)

Джерело: Sport.ua