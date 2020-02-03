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    Футзал: Збірна Іспанії провела українцям декомунізацію

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    Українці не їдуть на Мундіаль - Футзал: Збірна Іспанії провела українцям декомунізацію
    Українці не їдуть на Мундіаль
    Прес-служба Асоціації футзалу України

    «Фурія Роха» не пустила Україну на Мундіаль

    Поразкою завершилася зустріч збірної України з футзалу з іспанцями. Українці програли «Фурії Росі» 1:3 та втратили шанс кваліфікуватися на ЧС-2020.

    Вже на першій хвилині українці привезли собі пенальті – Ортіс не схибив. На 31-й хвилині Серхіо Лосано подвоїв рахунок. Сергій Малишко подарував надії, але той же Лосано поставив фінальну крапку.

    Вихованці Олександра Косенка пішли ва-банк, замінивши голкіпера на п'ятого польового гравця. Але іспанці в обороні діяли надійно, а в деяких епізодах блискучу реакцію демонстрував кіпер команди Хуанхо.

    Таким чином збірна України вперше з 2004 року не кваліфікувалася у фінальну частину футзального Мундіалю.

    Припускаємо, що це кармічне покарання за наявність у складі «Синьо-Жовтих» представника чемпіонату країни-окупанта, та не простого, а цілого клубу російських комуняк, заборонених в Україні законом. Українське футбольне та футзальне керівництво декомунізацію не провели, тому цей процес довелося реалізовувати іспанцям.

    В останньому турі елітного раунду Україна зіграє з Францією, яка також зазнала двох поразок і не поїде восени цього року на Мундіаль. Іспанія та Сербія в очному протистоянні розіграють пряму путівку на чемпіонат світу.

    Елітний раунд кваліфікації ЧС-2020. Група В. 2-й тур.

    Україна - Іспанія - 1:3

    Ортіс (1, з пенальті), Серхіо Лосано (19, 33) - Сергій Малишко (31)

    Україна: Кирило Ципун - Сергій Малишко, Володимир Разуванов, Сергій Журба, Олександр Педяш - Олег Єрьомін, Микола Микитюк, Дмитро Сорокін, Артем Фаренюк, Ігор Корсун, Петро Шотурма, Микола Білоцерківець, Михайло Зварич - Євген Іваняк

    Іспанія: Хуанхо - Ортіс, Франсиско Солано, Серхіо Лосано, Адрі - Карлос Баррон, Хосе Руїс, Бебе, Марк Тольра, Андресіто, Адольфо, Рафа Усін, Рауль Кампос, Рауль дель Ольмо

    Арбітри: Кріштіану Сантуш, Мігель Кастілья, Едуарду Фернандеш Коелью (всі - Португалія)

    «Спортсхолл» (Ніш, Сербія)

    Джерело: Sport.ua

    декомунізація Іспанія футзал
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