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    За збірну України з футзалу в кваліфікації чемпіонату світу грає представник клубу компартії РФ

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    Володимир Разуванов носить на формі заборонену в Україні символіку - За збірну України з футзалу в кваліфікації чемпіонату світу грає представник клубу компартії РФ
    Володимир Разуванов носить на формі заборонену в Україні символіку
    Фото з відкритих джерел

    Вочевидь цей спортсмен теж керується популярним нині принципом «какая разніца»

    У ці дні в сербському Ніші триває кваліфікація еліт-раунду відбору на чемпіонат світу з футзалу. Збірна України перший матч бездарно програла 2:5 господарям турніру.

    Друга зустріч – проти головних фаворитів іспанців – розпочнеться сьогодні, 2 лютого, о 21:30.

    Одним із ключових гравців української команди є 27-річний Володимир Разуванов із Макіївки Донецької області. Вихованець донецького «Металурга» у футболі повноцінному, Володимир на паркеті грав за донецький «Шахтар», луганський ЛТК, «Єнакієвець» із Єнакієвого, а з 2014 року виступає в чемпіонаті країни-окупанта.

    Спершу він грав за московські «Спартак», «Прогрес» та «Діну», а в 2018-му скотився на самісіньке дно. Разуванов є гравцем московської команди КПРФ (Комуністична партія Російської федерації).

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    Гравець збірної України Разуванов

    Побажаємо українським футзалістам успіху в сьогоднішньому матчі з іспанцями.

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    чемпіонат світу Збірна України футзал спорт поза політикою Володимир Разуванов
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