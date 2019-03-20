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    Футзалістка збірної України під час матчу вдарила тренера суперників (відео)

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    Анна Сидоренко - Футзалістка збірної України під час матчу вдарила тренера суперників (відео)
    Анна Сидоренко
    facebook.com/imsfc

    Анна Сидоренко була одразу вилучена з поля за такий акт агресії

    У 11-му турі Вищої ліги України з футзалу серед жінок «IMS-НУХТ» переміг інший київський колектив «Будстар-НПУ» - 3:2.

    Головний момент зустрічі відбувся на 17-й хвилині, коли футзалістка «IMS-НУХТ» і збірної України Анна Сидоренко вдарила тренера «Будстар-НПУ» Олександра Ратича.

    На відео видно, що наставник суперників, проходячи повз Сидоренко, завадив їй ввести м'яч в гру. Анна одразу вдарила Ратича в обличчя, за що отримала червону картку від судді.

    Зазначимо, що Олександр Ратич раніше тренував «IMS-НУХТ».

    футзал
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