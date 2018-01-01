«Галичанка» двічі здолала «Карпати» у восьмому турі чемпіонату України з гандболу

Львів'янки лише закріпили свою перевагу у турнірній таблиці

Гандбольна «Галичанка» двічі перемогла основного конкурента – ужгородські «Карпати» - на їхньому ж майданчику (24:18 і 19:17) і зміцнила своє лідерство у турнірній таблиці «Карпатівки» нехай і дали гідний бій, проте потішити своїх вболівальників, які прийшли на матч, не спромоглися, йдеться у



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«Галичанка» проти «Карпат»

Львів'янки лише закріпили свою перевагу у турнірній таблиці

Гандбольна «Галичанка» двічі перемогла основного конкурента – ужгородські «Карпати» - на їхньому ж майданчику (24:18 і 19:17) і зміцнила своє лідерство у турнірній таблиці

«Карпатівки» нехай і дали гідний бій, проте потішити своїх вболівальників, які прийшли на матч, не спромоглися, йдеться у прес-релізі ГК «Галичанка», який отримав «Главком».

9 лютого у першій грі туру підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко перемогли з рахунком 24:18. І якщо після першого тайму «галичанки» мінімально випереджали суперниць (13:12), то у підсумку зуміли збільшити свою перевагу до шести м’ячів.

«Карпати» прагнули реваншу, принаймні, у другому матчі, який відбувся наступного дня, 10 лютого. Матч видався надзвичайно напруженим та адреналіновим.

Перший тайм завершився на користь команди Бориса Петровського – 8:7. Вдавалося «Карпатам» утримувати мінімальну перевагу над гостями ще десять хвилин другого тайму – 12:11.

На 44-ій хвилині «Галичанка» зрівняла рахунок 12:12. Майже до закінчення тайму боротьба точилася на рівних. За п’ять хвилин до фінальної сирени рахунок ще залишався нічийним – 16:16. Але на останніх хвилинах гри «галичанкам» вдалося влучити тричі, а «карпатівкам» лише раз.

Турнірне становище команд після восьми турів (16 матчів):

1. «Галичанка» (Львів) – 32 очки

2. «Карпати» (Ужгород) – 21

3. «Реал» (Миколаїв) – 17

4. «Дніпрянка» (Херсон) – 16

5. «Спартак» (Київ) – 10

6. «Економ-Університет» (Тернопіль) – 0