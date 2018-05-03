Гандбольна збірна України проведе товариський матч з «Галичанкою»

Відбудеться він у межах підготовки команди до останніх матчів кваліфікації Євро-2018

Перед двома останніми турами відбору до чемпіонату Європи-2018 жіноча збірна України з гандболу проведе збори та контрольний поєдинок. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України. Українській команді, що виступає у групі 1, залишилось провести дві зустрічі: 30 травня вдома проти Норвегії (Київ, Палац спорту, початок 19.00) та 2



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Фото ФГУ

Відбудеться він у межах підготовки команди до останніх матчів кваліфікації Євро-2018

Перед двома останніми турами відбору до чемпіонату Європи-2018 жіноча збірна України з гандболу проведе збори та контрольний поєдинок.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

Українській команді, що виступає у групі 1, залишилось провести дві зустрічі: 30 травня вдома проти Норвегії (Київ, Палац спорту, початок 19.00) та 2 червня на виїзді проти Хорватії.

Підготовку команда Бориса Чижова розпочне на олімпійській базі у Конча-Заспі на зборах 22-23 травня.

24-го числа команда вирушить до Львова, де проведе контрольний матч із чемпіоном України «Галичанкою» (25 травня).

Наступного дня збірна повернеться до Києва та продовжить підготовку.

В цілому, склад збірної на підготовку буде наближений до того, в якому українки грали проти Швейцарії у березні.

Але також будуть викликані воротар Єлизавета Воронько («Карпати»), ліва крайня Яна Готра («Карпати»), права крайня Катерина Воскобойник («Спартак») та розігруюча Альона Шупік («Спартак»).

Нагадаємо, одна з лідерок збірної України з гандболу зламала руку.