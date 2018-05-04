«Геліос» не зможе зіграти з «Рухом» через відсутність необхідної кількості гравців

10 гравців харківського клубу не зможуть взяти участь у матчі

«Геліос» не зможе провести матч 32-го туру першої ліги проти «Руху» через відсутність необхідної кількості гравців. Про це повідомляє прес-служба харківського клубу. Ігор Луценко, Антон Котляр і Євген Чепурненко пропустять матч, який запланований на 6 квітня, через дискваліфікації. Ще 7 футболістів травмовано. Таким