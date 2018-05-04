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    «Геліос» не зможе зіграти з «Рухом» через відсутність необхідної кількості гравців

    10 гравців харківського клубу не зможуть взяти участь у матчі
    «Геліос» не зможе провести матч 32-го туру першої ліги проти «Руху» через відсутність необхідної кількості гравців. Про це повідомляє прес-служба харківського клубу. Ігор Луценко, Антон Котляр і Євген Чепурненко пропустять матч, який запланований на 6 квітня, через дискваліфікації. Ще 7 футболістів травмовано. Таким
    • Сьогодні, 15:45
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    Фото: ФК Геліос
    Фото: ФК Геліос

    10 гравців харківського клубу не зможуть взяти участь у матчі

    «Геліос» не зможе провести матч 32-го туру першої ліги проти «Руху» через відсутність необхідної кількості гравців.

    Про це повідомляє прес-служба харківського клубу.

    Ігор Луценко, Антон Котляр і Євген Чепурненко пропустять матч, який запланований на 6 квітня, через дискваліфікації.

    Ще 7 футболістів травмовано.

    Таким чином, харківський клуб має тільки вісім польових гравців і три воротаря.

    Команда звернулася в ПФЛ із заявою про неможливість взяти участь у матчі.

    Після 31-го туру «Геліос» займає шосте місце в турнірній таблиці першої ліги України.

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