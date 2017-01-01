Генінсон: У всіх матчах 18 і 19 турів футболістів будуть виводити діти в футболках до річниці ЗСУ

Акцію підтримали всі клуби Прем'єр-ліги

У всіх матчах 18-го і 19-го турів УПЛ буде проходити акція на підтримку Збройних сил України, які 6-го грудня відзначають 26-ту річницю заснування. Команди будуть виходити на поле в супроводі дітей, одягнених у футболки з написом: «26 років. Пішаємося». Ініціатива надійшла від Міністерства оборони України, її повністю підтримали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Генінсон

Акцію підтримали всі клуби Прем'єр-ліги

У всіх матчах 18-го і 19-го турів УПЛ буде проходити акція на підтримку Збройних сил України, які 6-го грудня відзначають 26-ту річницю заснування.

Команди будуть виходити на поле в супроводі дітей, одягнених у футболки з написом: «26 років. Пішаємося». Ініціатива надійшла від Міністерства оборони України, її повністю підтримали організації, під егідою яких і проходить чемпіонат - тобто ФФУ і Прем'єр-ліга.

Про це повідомив президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон.

«Ми отримали офіційний лист-звернення від Міністерства оборони України. Федерація футболу також отримала цей лист. Ми, порадившись, природно, вирішили підтримати цю акцію. Дітки будуть виходити в футболках - тільки дітки», - зауважив він.

«На футболках будуть логотипи двох організацій, які проводять турнір - тобто Федерації футболу України на одному шевроні і Прем'єр-ліги - на іншому. Це офіційна акція, яка запущена. Більш того, зібралася дирекція Прем'єр-ліги, ми порадилися з усіма клубами, і одноголосно всі клуби підтримали цю акцію», - додав Генінсон.

Генінсон зазначив, що гравці будуть виходити у футболах своїх клубів.

«Гравці кожного клубу будуть виходити в своїх футболках, так як вони все-таки представляють свої клуби. Діти, які будуть виводити футболістів, будуть виходити в жовтих футболках, на яких написано: «26 років. Пішаємося», з трьома офіційними логотипами: Міністерства оборони, Федерації футболу України та Прем'єр-ліги. Це та футболка, яка була затверджена, і ми запускаємо цю акцію з Федерацією футболу України і спільно з Міністерством оборони України», - підкреслив Генінсон.

Джерело: footballua.tv