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    Гімнастка Різатдінова однозначно висловилася про належність Криму

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    Ганна Різатдінова - Гімнастка Різатдінова однозначно висловилася про належність Криму
    Ганна Різатдінова
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    Народжена в Сімферополі спортсменка вважає малу батьківщину невід’ємною частиною України

    Бронзова призерка Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро гімнастка Ганна Різатдінова однозначно прокоментувала питання про належність Криму. Свою малу батьківщину народжена в Сімферополі спортсменка вважає невід’ємною частиною України.

    «Я дуже добре пам’ятаю той рік. То був рік підготовки до Олімпіади. Наш зал був у центрі Києва і ми крізь вікна бачили, як збирається Майдан. Ми ще не розуміли, що відбувається. Для мене Крим – це Україна. Так буде завжди. Для нашої сім’ї це болісний момент. Нам важко сприймати цей стан речей. Сподіваємося на краще», - повідомила Різатдінова в інтерв’ю «Українській Правді».

    З 2017 року Різатдінова не виступає на професіональному рівні. На етапі Гран-прі в Києві вона знялася зі змагань, посилаючись на загострення старих травм. У листопаді того ж року спортсменка народила сина. Його батько – колишній нардеп, бізнесмен, який залишив Україну Олександр Онищенко.

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    Крим художня гімнастика Ганна Різатдінова
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