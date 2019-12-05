Українська веслувальниця стала кандидатом до Комісії атлетів Міжнародного Олімпійського Комітету



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Володарка олімпійського золота, Анастасія Коженкова, буде представляти нашу державу у виборах

4 грудня у Лозанні відбулося засідання виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, на якому зокрема розглядали кандидатів на майбутні вибори до Комісії атлетів Міжнародного Олімпійського Комітету. За пропозицією Національного олімпійського комітету України і Комісії атлетів НОК, від України на цю важливу посаду була висунута кандидатура Анастасії Кожевнікової – олімпійської чемпіонки з академічного веслування, чемпіонки світу та Європи, Заслуженого майстер спорту України. Разом з 29 претендентами з різних країн світу, які представляють 19 літніх видів спорту, кандидатура Анастасії була затверджена.

«Для мене участь у виборах - велика честь. Я абсолютно розумію весь тягар відповідальності, який ляже на мої плечі. Сподіваюся, що зумію сповна скористатися можливістю гідно представити Україну як спортивну країну. Головний меседж моєї передвиборчої програми лежатиме в площині розвитку та підтримки дитячого спорту», - розповіла Анастасія Коженкова прес-службі Національного олімпійського комітету.

Хто стане «голосом атлетів» на наступні кілька років обиратимуть самі олімпійці під час Ігор ХХХІІ Олімпіади в Токіо 2020 року. Відзначимо, що свого часу цей впливовий дорадчий орган очолював Олімпійський чемпіон і рекордсмен зі стрибків з жердиною, а нині президент НОК України і член Виконкому МОК Сергій Бубка.

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Комісія атлетів - це значуща складова МОК, яку з упевненістю можна назвати «голосом спортсменів» на світовій арені. Її головним завданням є гарантувати, що точка зору спортсменів залишається в основі рішень Олімпійського руху.