Гладир допоміг «Монако» здобути 11-ту перемогу поспіль у Лізі чемпіонів. Інші результати українців

Команди Максима Корнієнка та Дениса Яковлєва поступилися

Український захисник «Монако» Сергій Гладир допоміг французам оформити 11-ту перемогу поспіль у Лізі чемпіонів. Команда українського снайпера вдома перемогла італійський «Динамо Сассарі» з рахунком 87:55, а Гладир, вийшовши у стартовій п’ятірці, відіграв 20 хвилин, набрав 11 очок, зробив шість підбирань і блок-шот при



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Сергій Гладир

Команди Максима Корнієнка та Дениса Яковлєва поступилися

Український захисник «Монако» Сергій Гладир допоміг французам оформити 11-ту перемогу поспіль у Лізі чемпіонів.

Команда українського снайпера вдома перемогла італійський «Динамо Сассарі» з рахунком 87:55, а Гладир, вийшовши у стартовій п’ятірці, відіграв 20 хвилин, набрав 11 очок, зробив шість підбирань і блок-шот при трьох втратах і трьох фолах.

Команда українця залишається єдиною командою турніру, яка досі не зазнала жодної поразки, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

В іншому матчі групи А литовський «Ювентус» українського форварда Максима Корнієнка у домашньому матчі переміг російський «Єнісей» - 81:73.

Гравець збірної України відіграв 11 хвилин, за які встиг відзначитися трьома очками та трьома підбираннями при чотирьох фолах.

Команда українця наразі посідає сьоме місце у групі з трьома перемогами в 11-ти поєдинках.

Український форвард Денис Яковлєв не врятував «Орландіну» від дев’ятої поразки у Лізі чемпіонів.

Італійська команда українця вдома розгромно поступилася іспанському «Тенерифе» (59:106), а баскетболіст, вийшовши з лави, відіграв 24 хвилини, набрав 14 очок, зробив два підбирання, дві передачі й один блок-шот при двох втратах та одному фолі.