Клуби Фесенка, Яковлєва та Корнієнка зазнали поразок

У Лізі чемпіонів FIBA сезону-2017/18 зіграно матчі 12-го туру групового етапу. «Монако» Сергія Гладира перемогло на виїзді німецький «Ольденбург» – 84:78, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Українець за 19:52 хв набрав сім очок, чотири підбирання й одну передачу. А «Монако» залишається



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Сергій Гладир (на передньому плані) відіграє у захисті

Клуби Фесенка, Яковлєва та Корнієнка зазнали поразок

У Лізі чемпіонів FIBA сезону-2017/18 зіграно матчі 12-го туру групового етапу.

«Монако» Сергія Гладира перемогло на виїзді німецький «Ольденбург» – 84:78, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Українець за 19:52 хв набрав сім очок, чотири підбирання й одну передачу. А «Монако» залишається єдиною командою Ліги чемпіонів, яка йде без жодної поразки.

«Авелліно» Кирила Фесенка програло на виїзді чеському «Німбурку» – 77:81.

Український центровий за 26 хвилин набрав п’ять очок, дев’ять підбирань, п’ять передач та один блок-шот.

«Авелліно» з п’ятьма перемогами у 12-ти матчах посідає п’яте місце у групі D.

«Орландіна» Дениса Яковлєва програла на виїзді «Нептунасу» – 62:99.

Українець за 30 хвилин набрав три очки, підбирання та перехоплення. Команда Яковлєва посідає восьме місце у групі B, маючи лише дві перемоги.

«Ювентус» Максима Корнієнка також програв на виїзді «Динамо Сассарі» – 78:93.

Корнієнко за 25:38 хв набрав 14 очок, вісім підбирань і три передачі. Команда українця посідає восьме місце у групі A – в активі тільки три перемоги.