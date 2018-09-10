«Главком» взяв участь у благодійному забігу Intersport Run UA заради дітей в «Охматдиті»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього року забіг Intersport RUN UA зібрав близько 6 000 бігунів з 12 країн світу

Журналісти 10 українських медіа подолали дистанцію 2 км в благодійному етапі марафону Intersport Run UA. Таким чином представники ЗМІ закликали всіх небайдужих долучитися до збору коштів на придбання інфузійних насосів для відділення інтенсивної терапії в НДСЛ ОХМАТДИТ для дітей з різними важкими захворюваннями. «Главком» також взяв учать у забігу.

9 вересня, у День фізичної культури та спорту, команди ЗМІ пробігли центральними вулицями міста, фінішувавши на Хрещатику.

За словами керівника Intersport Україна Юлії Максименко, надалі благодійний етап забігу проводитимуть щороку.

«Забіг Intersport Run UA – спортивне свято, що вже четвертий рік поспіль об’єднує професійних спортсменів та любителів бігу. Цього року вперше ми провели благодійний етап забігу. Кошти, зібрані на ньому, будуть спрямовані на придбання інфузійних насосів для відділення інтенсивної терапії в НДСЛ ОХМАТДИТ для діток з важкими захворюваннями. Ми дякуємо всім представникам ЗМІ, які бігли заради дітей, та всім учасникам, які своїм прикладом надихнули мільйони українців займатися спортом та вірити в свої сили», – каже директор мережі InterSport Україна пані Максименко.

Цього року забіг Intersport RUN UA зібрав близько 6 000 бігунів з 12 країн світу. Учасники мали можливість взяти участь у трьох індивідуальних забігах на дистанціях 10 км, 5 км, 2 км, а також у командному забігу Intersport team Run UA 4x5.

Вперше на Intersport Run UA відбулися змагання зі скандинавської ходьби Intersport Nordic Walking на 5 км.