Гол українця Селезньова врятував «Акхсіар» від поразки (відео)

Цей гол став дебютним для Євгенія у чемпіонаті Туреччини

Нападник збірної України Євген Селезньов відзначився дебютним голом у чемпіонаті Туреччини за свій новий клуб. Селезньов забив на 90+1-й хвилині домашнього матчу проти «Антальяспора» (1:1). Євген вийшов на заміну відразу по перерві, а наприкінці матчу ще й отримав жовту картку. Нагадаємо, раніше Селезньов забивав у Кубку Туреччини у