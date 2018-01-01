Гол українця Селезньова врятував «Акхсіар» від поразки (відео)
- Сьогодні, 17:41
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Євген Селезньов. Фото: Akhisar Medya
Цей гол став дебютним для Євгенія у чемпіонаті Туреччини
Нападник збірної України Євген Селезньов відзначився дебютним голом у чемпіонаті Туреччини за свій новий клуб.
Селезньов забив на 90+1-й хвилині домашнього матчу проти «Антальяспора» (1:1). Євген вийшов на заміну відразу по перерві, а наприкінці матчу ще й отримав жовту картку.
Нагадаємо, раніше Селезньов забивав у Кубку Туреччини у дебютному ж матчі.
«Акхісар Беледієспор» українця посідає 13-е місце, зберігаючи 3-очкову перевагу над «Антальяспором» і зоною вильоту.
GOLAZOOO! Seleznyov ! dk'90— GOLAZOOO! (@GOLAZOOOVids) 28 января 2018 г.
Akhisarspor 1-1 Antalyaspor pic.twitter.com/lAW2SmQK5v