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    Гол українця Селезньова врятував «Акхсіар» від поразки (відео)

    Цей гол став дебютним для Євгенія у чемпіонаті Туреччини
    Нападник збірної України Євген Селезньов відзначився дебютним голом у чемпіонаті Туреччини за свій новий клуб. Селезньов забив на 90+1-й хвилині домашнього матчу проти «Антальяспора» (1:1). Євген вийшов на заміну відразу по перерві, а наприкінці матчу ще й отримав жовту картку. Нагадаємо, раніше Селезньов забивав у Кубку Туреччини у
    • Сьогодні, 17:41
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    Євген Селезньов. Фото:&nbsp;Akhisar Medya
    Євген Селезньов. Фото: Akhisar Medya

    Цей гол став дебютним для Євгенія у чемпіонаті Туреччини

    Нападник збірної України Євген Селезньов відзначився дебютним голом у чемпіонаті Туреччини за свій новий клуб.

    Селезньов забив на 90+1-й хвилині домашнього матчу проти «Антальяспора» (1:1). Євген вийшов на заміну відразу по перерві, а наприкінці матчу ще й отримав жовту картку.

    Нагадаємо, раніше Селезньов забивав у Кубку Туреччини у дебютному ж матчі.

    «Акхісар Беледієспор» українця посідає 13-е місце, зберігаючи 3-очкову перевагу над «Антальяспором» і зоною вильоту.

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