У січні орендувати українця вже намагався «Брюгге»

«Стяуа» веде переговори з «Бешикташем» щодо оренди українського голкіпера Дениса Бойка. На даний момент сторони намагаються узгодити фінансові умови угоди по 30-річному футболістові, повідомляє Sport.ro. Турецький клуб, за інформацією джерела, розраховує розділити заробітну плату гравця в розмірі 60 тисяч євро на місяць



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Денис Бойко. Фото: BJK.Org

У січні орендувати українця вже намагався «Брюгге»

«Стяуа» веде переговори з «Бешикташем» щодо оренди українського голкіпера Дениса Бойка.

На даний момент сторони намагаються узгодити фінансові умови угоди по 30-річному футболістові, повідомляє Sport.ro.

Турецький клуб, за інформацією джерела, розраховує розділити заробітну плату гравця в розмірі 60 тисяч євро на місяць навпіл, тоді як румуни готові взяти на себе меншу частину.

Цікаво, що при переході воротаря «Бешикташ» офіційно опублікував фінансові деталі контракту воротаря, згідно з яким в сезонах-2017/18 і 2018/19 його оклад повинен становити 1 мільйон євро.

У січні орендувати українця вже намагався «Брюгге», однак бельгійському клубу не вдалося досягти угоди з турками щодо фінансової сторони питання.

Денис Бойко перебрався в «Бешикташ» влітку 2015 року з «Дніпра», проте з тих пір зіграв лише 5 матчів і не виходив на поле в поточному сезоні.

Минулий сезон український воротар провів на правах оренди в «Малазі», але і за іспанську команду провів лише 5 зустрічей.

Зимове трансферне вікно в Румунії буде відкрите до 19 лютого.