Голкіпер Бойко може продовжити кар’єру в румунському клубі
- Сьогодні, 14:32
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У січні орендувати українця вже намагався «Брюгге»
«Стяуа» веде переговори з «Бешикташем» щодо оренди українського голкіпера Дениса Бойка.
На даний момент сторони намагаються узгодити фінансові умови угоди по 30-річному футболістові, повідомляє Sport.ro.
Турецький клуб, за інформацією джерела, розраховує розділити заробітну плату гравця в розмірі 60 тисяч євро на місяць навпіл, тоді як румуни готові взяти на себе меншу частину.
Цікаво, що при переході воротаря «Бешикташ» офіційно опублікував фінансові деталі контракту воротаря, згідно з яким в сезонах-2017/18 і 2018/19 його оклад повинен становити 1 мільйон євро.
У січні орендувати українця вже намагався «Брюгге», однак бельгійському клубу не вдалося досягти угоди з турками щодо фінансової сторони питання.
Денис Бойко перебрався в «Бешикташ» влітку 2015 року з «Дніпра», проте з тих пір зіграв лише 5 матчів і не виходив на поле в поточному сезоні.
Минулий сезон український воротар провів на правах оренди в «Малазі», але і за іспанську команду провів лише 5 зустрічей.
Зимове трансферне вікно в Румунії буде відкрите до 19 лютого.