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    Голкіпер «Манчестер Юнайтед» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів, півзахисник «Шахтаря» - четвертий

    Фред отримав тільки 7% голосів
    Хавбек «Шахтаря» Фред отримав тільки 7% голосів і став четвертим в голосуванні за премію «Гравець тижня» в Лізі чемпіонів. Бразилець забив переможний гол у матчі з «Ромою» (2:1), який номінували на звання «Кращий гол тижня» за версією УЄФА. Кращим став голкіпер «Манчестер Юнайтед» Давід
    • Сьогодні, 18:50
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    Давід Де Геа. Фото: Getty Images
    Давід Де Геа. Фото: Getty Images

    Фред отримав тільки 7% голосів

    Хавбек «Шахтаря» Фред отримав тільки 7% голосів і став четвертим в голосуванні за премію «Гравець тижня» в Лізі чемпіонів.

    Бразилець забив переможний гол у матчі з «Ромою» (2:1), який номінували на звання «Кращий гол тижня» за версією УЄФА.

    Кращим став голкіпер «Манчестер Юнайтед» Давід Де Геа, який зберіг свої ворота в недоторканності в матчі з «Севільєю» (0:0), зробивши вісім сейвів.

    Він отримав 48% голосів.

    На другому місці екс-гірник «Вілліан» з «Челсі» (28%), на третьому - нападник «Баварії» Томас Мюллер (17%).

    Джерело: ua.tribuna.com

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