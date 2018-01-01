Голкіпер «Манчестер Юнайтед» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів, півзахисник «Шахтаря» - четвертий

Фред отримав тільки 7% голосів

Хавбек «Шахтаря» Фред отримав тільки 7% голосів і став четвертим в голосуванні за премію «Гравець тижня» в Лізі чемпіонів. Бразилець забив переможний гол у матчі з «Ромою» (2:1), який номінували на звання «Кращий гол тижня» за версією УЄФА. Кращим став голкіпер «Манчестер Юнайтед» Давід



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Давід Де Геа. Фото: Getty Images

Фред отримав тільки 7% голосів

Хавбек «Шахтаря» Фред отримав тільки 7% голосів і став четвертим в голосуванні за премію «Гравець тижня» в Лізі чемпіонів.

Бразилець забив переможний гол у матчі з «Ромою» (2:1), який номінували на звання «Кращий гол тижня» за версією УЄФА.

Кращим став голкіпер «Манчестер Юнайтед» Давід Де Геа, який зберіг свої ворота в недоторканності в матчі з «Севільєю» (0:0), зробивши вісім сейвів.

Він отримав 48% голосів.

На другому місці екс-гірник «Вілліан» з «Челсі» (28%), на третьому - нападник «Баварії» Томас Мюллер (17%).

Джерело: ua.tribuna.com