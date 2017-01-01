Головні спортивні перемоги українців за 2017-й рік, якими варто пишатися

Ключові досягнення українських спортсменів у 2017 році, які варті вашої уваги

Цьогоріч українці зуміли добитися неабияких успіхів у спорті, адже наша країна відома не лише своїми співочими талантами. Радіо МАКСИМУМ зібрало ключові досягнення українських спортсменів у 2017 році, які варті вашої уваги. Нам є ким пишатися, адже наші спортсмени добряче відзначилися у 2017 році. Юний гравець «Динамо» у списку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна на Олімпійських Іграх

Ключові досягнення українських спортсменів у 2017 році, які варті вашої уваги

Цьогоріч українці зуміли добитися неабияких успіхів у спорті, адже наша країна відома не лише своїми співочими талантами.

Радіо МАКСИМУМ зібрало ключові досягнення українських спортсменів у 2017 році, які варті вашої уваги.

Нам є ким пишатися, адже наші спортсмени добряче відзначилися у 2017 році.

Юний гравець «Динамо» у списку найкращих футболістів Європи-2017

Віктор Циганков

Саме 20-річний півзахисник київського «Динамо» Віктор Циганков посів 58 місце у сотні найкращих футболістів-тінейджерів в Європі цього року. Відповідний рейтинг опублікувало авторитетне видання FourFourTwo, додавши цитату глави українського клубу Ігоря Суркіса.

«Він витканий з тієї ж тканини, що й Андрій Шевченко», - сказав якось президент «Динамо».

Український футбольний клуб став найунікальнішим у Європі

ФК «Верес»

Ви можете здивуватися, але рівненський «Верес» виявився лідером рейтингу європейських клубів завдяки своїй унікальності. Саме в українській команді під керівництвом Юрія Вірта на поле виходять тільки громадяни України. До слова, першу сходинку рівняни розділилися з фінляндським клубом ХІФК. Таке незвичайне дослідження зробила футбольна лабораторія International Centre for Sports Studies.

Ломаченко отримав престижний трофей після перемоги над Рігондо

Василь Ломаченко

Авторитетна організація Ring 8 нагородила нашого боксера Василя Ломаченка трофеєм імені Мухаммеда Алі після перемоги українця над кубинцем Гільєрмо Рігондо.

Таким чином асоціація ветеранів боксу Нью-Йорка Ring 8 підбила підсумки цього року. Офіційно Василь Ломаченко переміг у номінації International Fighter of the Year. До слова, 2017 точно був дуже вдалим для нашого спортсмена, який не побоявся кинути вкилик підопічному Мейвезера, щоправда легенда боксу встиг відреагувати на такі заяви.

Перша ракетка України серед найбільш високооплачуваних тенісисток року

Еліна Світоліна

Юна Еліна Світоліна опинилась на дев’ятому місці у переліку найвисокооплачуваніших тенісисток світу за 2017 рік. За останній сезон вона зуміла заробити більше як 3,2 млн доларів. Відтак він став найбільш успішним за всю кар’єру українки.

Ось як виглядає десятка тенісисток за заробітком:

1. Вінус Вільямс (США) – 5,468,741 доларів

2. Гарбінє Мугуруса (Іспанія) – 5,083,457

3. Каролін Возняцкі (Данія) – 4,748,518

4. Сімона Халеп (Румунія) – 4,675,227

5. Слоан Стівенс (США) – 4,056,441

6. Олена Остапенко (Латвія) – 3,998,026

7. Кароліна Плішкова (Чехія) – 3,452,665

8. Каролін Гарсія (Франція) – 3,427,150

9. Еліна Світоліна (Україна) – 3,263,316

10. Йоханна Конта (Великобританія) – 3,731,494

Українець переміг на ультрамарафоні у США

Дмитро Молчанов

Наш легкоатлет Дмитро Молчанов першим фінішував на ультрамарафоні у 60 км у Нью-Йорку.

Спортсмен пробіг за 4 години 12 хвилин всю дистанцію, здивувавши не лише глядачів, а й самого себе.

«Я все ще не можу повірити в це. Я зробив це! Мій перший ультрамарафон – 60 км і 1 місце в загальному заліку з фінішним часом – 4:12:19. Мені потрібно час, щоб повернутись до реальності і зрозуміти, що щойно трапилося. Але я точно знаю, що я щасливий, тому що у мене була найкраща підтримка від моїх друзів! Як завжди пишаюсь тим, що перетинаю фініш з моїм українським прапором!», – зізнався Дмитро.

Українка – найкраща юна легкоатлетка Європи

Юлія Левченко

Киянка Юлія Левченко, яка займається стрибками у висоту, отримала нагороду «Висхідної зірки». 19-річну спортсменку відзначила Європейська легкоатлетична асоціація, назвавши її найбільш перспективною легкоатлеткою Старого світу.

Українська шаблістка виборола Кубок світу

Ольга Харлан

Наша спортсменка Ольга Харлан перемогла на Кубку світу з фехтування на шаблях, який пройшов у бельгійському місті Сант-Ніклас. У фіналі Харлан вирвала перемогу в італійки Росселли Грегоріо.

Вражаючий рахунок 15:6 однозначно показав лідера кубку. Відзначимо, що Ольга є п’ятиразовою чемпіонкою світу у командній першості та в індивідуальних виступах.

Український шахіст отримав звання одного з наймолодших гросмейстерів світу

Кирило Шевченко

15-річний мешканець Києва Кирило Шевченко здобув звання міжнародного гросмейстера під час конгресу ФІДЕ, який пройшов у Туреччині. Відтак хлопець став одним із наймолодших гросмейстерів у всьому світі. Його зумів випередити тільки 14-річний американець Евондер Лян.

«У 9 років він виконав норму кандидата в майстри спорту. У 13 років – міжнародний майстер. Переможець великого опен турніру «Пфальц опен» і «Гран-прі Вірменії», – розповів про Кирила його тренер Володимир Баклан.

14 медалей на Іграх Нескорених

Українці на Іграх Нескорених

Цьогоріч українці вперше брали участь у спортивних змаганнях ветеранів бойових дій під назвою Ігри нескорених. Однак все одно наші воїни зуміли отримати 14 медалей: 3 бронзові, 3 срібні, а також 8 золотих.

Золото принесли: Олег Зімніков (дистанція у 1500 м), Василь Пашкевич (важка атлетика), Олександр Писаренко (веслування на 389 м на тренажерах), Роман Панченко (стрільба з лука) та Павло Будаєвський (50 м вільним стилем, 50 м брасом, 50 м на спині та 100 м вільним стилем).

Срібло вибороли: Олександр Ткаченко (біг на 400 м), команда лучників Катерина Михайлова, Валерій Рак та Роман Панченко (командний залік серед початківців), а також Дмитро Сидорук (стрільби з лука серед професіоналів).

Бронза Нескорених: Вадим Свириденко (веслування на тренажерах на витривалість), Сергій Торчинський (штовхання ядра) та Павло Мамонтов (веслування на тренажерах).

Світовий рекорд швидкості для мотоциклів від українців

Українська команда з Харкова

Щороку влітку на американському соляному озері Бонневіль проводяться гонки серед любителів швидкості. Саме це місце вважається найрівнішим на планеті. А українська команда з Харкова під назвою ICM (Iron Custom Motorcycles) вперше побила світовий рекорд швидкості для мотоциклів! Пілот Дмитро Брагрянцев зумів розігнати мотоцикл Inspirium до 159,33 км/год (99,764 милі/год).

Відзначимо, що Inspirium створили самі хлопці, дотримуючись всіх вимог до класу вантажних байків. А в основу ліг старенький ІЖ-49 1952 року зі двотактним мотором.