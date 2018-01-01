Головний тренер жіночої збірної України з біатлону розповів, чому Підгрушна та Семеренко пропустять естафету

Наші біатлоністки вийдуть на дистанцію під четвертим номером

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепец розповів принцип формування складу на естафетну гонку, а також пояснив, чому в ній не візьмуть участь Олена Підгрушна і Валя Семеренко. За словами тренера, склад на жіночу естафету тренерський штаб формували за найостаннішими даними про стан дівчат. «Склад на жіночу естафету ми



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Урош Велепец. Фото: НОК України

Наші біатлоністки вийдуть на дистанцію під четвертим номером

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепец розповів принцип формування складу на естафетну гонку, а також пояснив, чому в ній не візьмуть участь Олена Підгрушна і Валя Семеренко.

За словами тренера, склад на жіночу естафету тренерський штаб формували за найостаннішими даними про стан дівчат.

«Склад на жіночу естафету ми формували за найостаннішими даними про стан дівчат. Шкода Олену Підгрушну, яка після практично трьох тижнів хвороби, не встигла за 12 днів набрати ту форму, яка необхідна, щоб бігти останній етап на Олімпійських іграх. Вона сильно намагалася, але не вийшло. Перед змішаною естафетою вони з Настею Меркушиною бігли контрольне тренування, і стало зрозуміло, що Олені поки що не вистачає сил на дистанції», - пояснив тренер.

«Що стосується інших дівчат, то Іра Варвинець завжди відпрацьовує перший етап добре. У міксті Пхьончхана вона також зробила все як треба. Мені шкода, що Валя Семеренко дуже багато хворіла, навіть під час Олімпіади. Був би великий ризик ставити її в естафету. Навантаження в біатлоні величезні, і не дай Бог, щоб щось пішло не так. В естафетній гонці дівчата за команду завжди вичавлюють свій організм на 110 відсотків», - резюмував Велепец.

Як відомо, Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима й Анастасія Меркушина бігтимуть естафету на Зимових олімпійських іграх-2018.

Наші біатлоністки вийдуть на дистанцію під четвертим номером.



Естафета відбудеться у четвер, 22 лютого. Початок – о 13:15.

Джерело: xsport.ua