Олімпіада-2018. Стало відомо, яким складом виступить збірна України з біатлону на жіночій естафеті

Наші біатлоністки вийдуть на дистанцію під четвертим номером

Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима й Анастасія Меркушина бігтимуть естафету на Зимових олімпійських іграх-2018. Про це на тренуванні нашої збірної повідомив старший тренер жіночої збірної України Урош Велепец. Наші біатлоністки вийдуть на дистанцію під четвертим номером. Естафета відбудеться завтра, у четвер, 22 лютого. Початок