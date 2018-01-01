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    Олімпіада-2018. Стало відомо, яким складом виступить збірна України з біатлону на жіночій естафеті

    Наші біатлоністки вийдуть на дистанцію під четвертим номером
    Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима й Анастасія Меркушина бігтимуть естафету на Зимових олімпійських іграх-2018. Про це на тренуванні нашої збірної повідомив старший тренер жіночої збірної України Урош Велепец. Наші біатлоністки вийдуть на дистанцію під четвертим номером. Естафета відбудеться завтра, у четвер, 22 лютого. Початок
    • Сьогодні, 15:50
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    Юлія Джима. Фото: Getty Images
    Юлія Джима. Фото: Getty Images

    Наші біатлоністки вийдуть на дистанцію під четвертим номером

    Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима й Анастасія Меркушина бігтимуть естафету на Зимових олімпійських іграх-2018.

    Про це на тренуванні нашої збірної повідомив старший тренер жіночої збірної України Урош Велепец.

    Наші біатлоністки вийдуть на дистанцію під четвертим номером.

    Естафета відбудеться завтра, у четвер, 22 лютого. Початок – о 13:15. 


    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон Збірна України лижний спорт Віта Семеренко Юлія Джима Ірина Варвинець
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