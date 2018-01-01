Олімпіада-2018. Стало відомо, яким складом виступить збірна України з біатлону на жіночій естафеті
- Сьогодні, 15:50
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Юлія Джима. Фото: Getty Images
Наші біатлоністки вийдуть на дистанцію під четвертим номером
Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима й Анастасія Меркушина бігтимуть естафету на Зимових олімпійських іграх-2018.
Про це на тренуванні нашої збірної повідомив старший тренер жіночої збірної України Урош Велепец.
Наші біатлоністки вийдуть на дистанцію під четвертим номером.
Естафета відбудеться завтра, у четвер, 22 лютого. Початок – о 13:15.
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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