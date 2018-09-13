Гравчиня збірної України виступатиме у чемпіонаті Польщі з регбі



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Фото взяте з сайту credo63.com

Ольга Суркова анонсував свій перехід у команду «Black Rose»

Гравець збірної України з регбі й одеської команди «White Angles» Ольга Суркова заявила про оренду у закордонний клуб.

«Після чемпіонату Європи поляки зробили мені цікаву пропозицію», - цитує її офіційний сайт Федерації регбі Одеської області.

«У Румунії я поки не можу перейти із «Ясс» в «Агрономію», але до кінця року питання закриє спеціальна комісія. А поки я не хочу втрачати час, який займе цей процес, плюс ігри ніколи не завадять», - додала вона.

Саме тому Суркова вирішила, що буде виступати за команду «Black Rose».

«Вона завжди бореться за золоті медалі у чемпіонаті Польщі. Мені буде цікаво взяти участь у напружених іграх. Цього року польська збірна добре проявила себе на чемпіонаті Європи у дивізіоні Гран-прі. Я завжди намагаюся шукати сильних суперників, щоб рости як гравець у всіх напрямках», - пояснила Ольга.

За словами регбістки, у її «Ангелів» залишилося два етапи: заключний, четвертий тур Суперліги та Кубок України серед жіночих команд.

«У всіх змаганнях я теж неодмінно буду брати участь», - запевнила спортсменка.

23 вересня одеський колектив «White Angles» візьме участь у заключному турі чемпіонату України з регбі-7, який пройде у Києві.