Гравці «Динамо» прибули на збір в Іспанію і готуються до першого тренування

Новачок Беньямін Вербич приєднається до команди вже в Іспанії

Футболісти «Динамо» прилетіли в Іспанію, де пройде перший тренувальний збір киян. Як інформує офіційний сайт клубу, гравці прибули до Іспанії, де вже сьогодні ввечері проведуть перший тренувальнезаняття в Марбельї. Правда, воно пройде майже без легіонерів - повідомляється, що більшість іноземних футболістів прибудуть на збір трохи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ФК Динамо. Фото: twitter.com/dynamokyiv

Новачок Беньямін Вербич приєднається до команди вже в Іспанії

Футболісти «Динамо» прилетіли в Іспанію, де пройде перший тренувальний збір киян.

Як інформує офіційний сайт клубу, гравці прибули до Іспанії, де вже сьогодні ввечері проведуть перший тренувальнезаняття в Марбельї.

Правда, воно пройде майже без легіонерів - повідомляється, що більшість іноземних футболістів прибудуть на збір трохи пізніше. Серед легіонерів разом з першою командою прилетів тільки захисник Тамаш Кадар.

Новачок Беньямін Вербич приєднається до команди вже в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що на збір вирушили хавбек Владислав Калітвінцев і форвард Дмитро Хльобас, які повернулися після оренд і спробує закріпитися в «Динамо».

У січні новачками киян, крім Вербича, стали захисник Артем Шабанов і хавбек Руслан Ротань.

Джерело: sportarena.com