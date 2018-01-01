Гравці «Динамо» прибули на збір в Іспанію і готуються до першого тренування
- Сьогодні, 19:47
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Новачок Беньямін Вербич приєднається до команди вже в Іспанії
Футболісти «Динамо» прилетіли в Іспанію, де пройде перший тренувальний збір киян.
Як інформує офіційний сайт клубу, гравці прибули до Іспанії, де вже сьогодні ввечері проведуть перший тренувальнезаняття в Марбельї.
Правда, воно пройде майже без легіонерів - повідомляється, що більшість іноземних футболістів прибудуть на збір трохи пізніше. Серед легіонерів разом з першою командою прилетів тільки захисник Тамаш Кадар.
Новачок Беньямін Вербич приєднається до команди вже в Іспанії.
Раніше повідомлялося, що на збір вирушили хавбек Владислав Калітвінцев і форвард Дмитро Хльобас, які повернулися після оренд і спробує закріпитися в «Динамо».
У січні новачками киян, крім Вербича, стали захисник Артем Шабанов і хавбек Руслан Ротань.
Джерело: sportarena.com