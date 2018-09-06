Гравці збірної Данії владнали конфлікт з Федерацією і повернулися в команду



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Збірна Данії з футболу

На наступний день сторони проведуть переговори з приводу ситуації, що склалася

Федерація футболу Данії і футболісти національної збірної прийшли до мирної угоди з приводу питання іміджевих прав.

На цьому тижні між Федерацією і гравцями виник конфлікт.

Частина футболістів відмовилися їхати в розташування збірної, так як були незадоволені контрактами, укладеними Федерацією з партнерами, в частині, що стосується використання іміджевих прав.

У футболістів є особисті контракти, укладені персонально і через клуби, через що виник конфлікт.

Повідомлялося, що Федерація футболу Данії планувала залучити до ігор за збірну країни гравців в міні-футбол, а також спортсменів з нижчих ліг, які не підтримують бойкот і не мають маркетингових зобов'язань.

6-го вересня глава Федерації Єспер Меллер оголосив про досягнення мирної угоди, гравці не будуть бойкотувати недільний матч Ліги націй проти Вельсу і вийдуть на поле.

На наступний день сторони проведуть переговори з приводу ситуації, що склалася.

Джерело: Tribuna.com