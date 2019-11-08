Гравець «Динамо» шкодує, що його попередній клуб не розігнали ще раніше



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Артем Шабанов у формі нині ненависної «Сталі» Фото із соцмереж

Артем Шабанов не має сентиментів до шахраїв

Оборонець команди київського «Динамо» Артем Шабанов поділився думкою про свої попередні клуби - кам'янську «Сталь» та донецький «Олімпік».

«Справа з боргами по зарплаті з боку «Сталі» ніяк не вирiшиться. Клуб оголосили банкрутом і нічого нікому не погасили, хоча Вардан Ісраелян божився, що розрахуються. Абсолютно не шкода, коли такі клуби зникають. Треба раніше їх усувати. «Сталь» вже давно була неліквідною з купою боргів – по базі, полях, готелях, зарплаті.

Сподіваюся, «Олімпік» не зникне. У них хоч і невеликі зарплати, але платять вчасно. Премії є. Команда вже давно грає в Прем'єр-лізі. Президент клубу – порядна людина, любить футбол», - сказав Шабанов в інтерв'ю журналу «Футбол».

Артем виступав за «Сталь» в чемпіонаті-2016/2017, у наступному сезоні – в «Олімпіку».