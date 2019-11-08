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    Гравець «Динамо» шкодує, що його попередній клуб не розігнали ще раніше

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    Артем Шабанов у формі нині ненависної&nbsp;&laquo;Сталі&raquo;&nbsp; - Гравець «Динамо» шкодує, що його попередній клуб не розігнали ще раніше
    Артем Шабанов у формі нині ненависної «Сталі» 
    Фото із соцмереж

    Артем Шабанов не має сентиментів до шахраїв

    Оборонець команди київського «Динамо» Артем Шабанов поділився думкою про свої попередні клуби - кам'янську «Сталь» та донецький «Олімпік».

    «Справа з боргами по зарплаті з боку «Сталі» ніяк не вирiшиться. Клуб оголосили банкрутом і нічого нікому не погасили, хоча Вардан Ісраелян божився, що розрахуються. Абсолютно не шкода, коли такі клуби зникають. Треба раніше їх усувати. «Сталь» вже давно була неліквідною з купою боргів – по базі, полях, готелях, зарплаті.

    Сподіваюся, «Олімпік» не зникне. У них хоч і невеликі зарплати, але платять вчасно. Премії є. Команда вже давно грає в Прем'єр-лізі. Президент клубу – порядна людина, любить футбол», - сказав Шабанов в інтерв'ю журналу «Футбол».

    Артем виступав за «Сталь» в чемпіонаті-2016/2017, у наступному сезоні – в «Олімпіку».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК Олімпік ФК «Сталь» Артем Шабанов
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