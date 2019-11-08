Оборонець «Динамо» назвав людину, через яку не перейшов у львівські «Карпати»



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Артем Шабанов ледь не потрапив у халепу ФФУ

Артем Шабанов розуміє, як йому пощастило

Оборонець команди київського «Динамо» Артем Шабанов розповів, як сама доля вберегла його від переходу до лав львівських «Карпат». Правда, в долі є прізвище.

«Смалійчук. Ми обговорили одну зарплату, але потім він сказав, що я багато прошу, мовляв, не відповідаю цій зарплаті. Однак я чув, що половині команди не менше платили. Коротше, запропонували почати з позначки в два рази меншої, а якщо піде, умови переглянуть. Я відмовився.

Та й сам клуб, якщо чесно, мені не імпонував. У «Карпатах» постійно якийсь треш – безлад, тренери змінюються по кілька разів за півроку, непривітна обстановка», - сказав Шабанов в інтерв'ю журналу «Футбол».

Нагадаємо, що вчора команда київського «Динамо» з Шабановим у складі зіграла внічию в матчі Ліги Європи із «Копенгаґеном».