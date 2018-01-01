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    Гравець збірної України гратиме за претендента на чемпіонство у першості Туреччини

    Футболістка Тетяна Козиренко перейшла у клуб «Аташехір Беледієспор»
    Гравець національної жіночої збірної України Тетяна Козиренко продовжить кар'єру у Туреччині. Новим клубом футболістки став один з лідерів турецького чемпіонату ФК «Аташехір Беледієспор», інформує офіційний сайт Всеукраїнської асоціації жіночого футболу. Клуб заснований у 2007 році та вже двічі здобував чемпіонське звання, чотири рази
    • Сьогодні, 18:31
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    Тетяна Козиренко
    Тетяна Козиренко

    Футболістка Тетяна Козиренко перейшла у клуб «Аташехір Беледієспор»

    Гравець національної жіночої збірної України Тетяна Козиренко продовжить кар'єру у Туреччині.

    Новим клубом футболістки став один з лідерів турецького чемпіонату ФК «Аташехір Беледієспор», інформує офіційний сайт Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

    Клуб заснований у 2007 році та вже двічі здобував чемпіонське звання, чотири рази приміряв срібні нагороди, а минулий сезон гравці «Аташехіру» завершили на третій сходинці турнірної таблиці.

    Наразі клуб лідирує у чемпіонаті Туреччини та має всі шанси на участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів.

    Попереднім клубом Тетяни був клуб з Умані – «Пантери». Професійна кар'єра Козиренко розпочалася у віці 16-ти років, коли вона дебютувала у чемпіонаті України Вищої ліги (сезон 2012 року) у складі чернігівської «Легенди-ШВСМ».

    Через два роки вона отримала виклик до клубу «Надєжда» з Могильова (Білорусь). Провівши там один сезон, Тетяна повернулася до рідного колективу. А вже у 2016 році викликом для українки став перехід до складу чемпіона Литви – ФК «Гінтра».

    Паралельно з клубними здобутками Тетяна брала активну участь у житті жіночих національних збірних: починаючи з виступів за дівочу збірну WU17, потім у молодіжному складі WU19 і, нарешті, у матчах відбору на чемпіонат Європи та Кубок світу серед національних жіночих збірних.

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