Гравець збірної України Роман Яремчук: У Бельгії я щасливий, до мене добре ставляться



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Фото Павла Кубанова

Нападник розраховує потрапити у склад на матч Ліги націй із Чехією

У матчі Ліги націй із командою Чехії всі шанси дебютувати за збірну України має нападник бельгійського «Гента» Роман Яремчук.

У поточному сезоні нападник форвард забив за свій клуб три м'ячі та має постійну ігрову практику, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

«Думаю, кожен футболіст, який отримує запрошення до національної команди, відчуває масу позитивних емоцій. Але, щоб бути потрібним, свій рівень потрібно показувати завжди, тому хочу та постараюся бути корисним головній команді країни», - сказав він.

«Я не показував своєї кращої гри у вітчизняній Прем'єр-лізі. Якось не складалося. Зараз у мене все гаразд. У Бельгії я щасливий. До мене добре ставляться, довіряють, тому хочеться прогресувати й платити «Генту» тією самою монетою», - додав Яремчук.

За словами футболіста, у Бельгії його все влаштовує, тому він не хоче шукати від добра добро.

«Чи голові «синьо-жовті» до протистоянь з Чехією та Словаччиною? Усе покаже гра, хоча всі хлопці працюють у своє задоволення і прагнуть домогтися у цих матчах позитивного результату», - пояснив він.

«Тренери ще не говорили, чи можу я претендувати на потрапляння до основного складу. Але, звичайно, кожен футболіст сподівається почути своє прізвище серед перших 11-ти», - підсумував Яремчук.