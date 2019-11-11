Захисник команди НБА може втратити понад 1 мільйон доларів через особливі цукерки



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Діон Вейтерс НБА

Також Діона Вейтерса дискваліфікували на 10 матчів

Клуб НБА «Маямі» дискваліфікував атакуючого захисника команди Діона Вейтерса на 10 матчів без збереження заробітньої плати. Баскетболіст поводився неадекватно в літаку під час перельоту з матчу в Денвері, штату Колорадо, інформує сайт клубу.

Виявилося, що Вейтерс переїв цукерок з вмістом коноплі, яка дозволена до продажу в Колорадо.

Через пропуск великої кількості матчі Вейтерс також може втратити контрактний бонус у розмірі 1,2 мільйона доларів.