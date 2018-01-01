Гравець збірної України вирішив покинути Росію та повернутися на батьківщину

Футзаліст Микола Білоцерківець гратиме за «Продексім»

Гравець збірної України з футзалу поповнив склад херсонського клубу «Продексім». За свою нову команду він гратиме під номером 15, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. Білоцерківець є чемпіоном світу серед студентів, а також триразовим чемпіоном України та дворазовим володарем кубка України у складі харківського



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Микола Білоцерківець. Фото АФУ

Футзаліст Микола Білоцерківець гратиме за «Продексім»

Гравець збірної України з футзалу поповнив склад херсонського клубу «Продексім».

За свою нову команду він гратиме під номером 15, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Білоцерківець є чемпіоном світу серед студентів, а також триразовим чемпіоном України та дворазовим володарем кубка України у складі харківського «Локомотива».

Останнім клубом Миколи Білоцерківця був «Норільський нікель», за який він виступав від початку цього сезону.

Водночас, 29-річний вихованець дніпровського футзалу Павло Пічкуров повертається до покровського клубу «Титан», де минулого сезону виконував обов’язки граючого тренера.

За свою кар’єру Пічкуров встиг пограти за дніпровські «Дніпро-ШВСМ» та «Будівел», львівську «Енергію» та луганський «ЛТК». У складі «енергетиків» став володарем кубка України, а також завоював бронзові медалей Екстра-ліги.

Останнім місцем роботи Павла Пічкурова був дніпровський «ДКМ», де він також виконував функції граючого тренера.