Гравець збірної України вирішив покинути Росію та повернутися на батьківщину
- Сьогодні, 17:31
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Футзаліст Микола Білоцерківець гратиме за «Продексім»
Гравець збірної України з футзалу поповнив склад херсонського клубу «Продексім».
За свою нову команду він гратиме під номером 15, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.
Білоцерківець є чемпіоном світу серед студентів, а також триразовим чемпіоном України та дворазовим володарем кубка України у складі харківського «Локомотива».
Останнім клубом Миколи Білоцерківця був «Норільський нікель», за який він виступав від початку цього сезону.
Водночас, 29-річний вихованець дніпровського футзалу Павло Пічкуров повертається до покровського клубу «Титан», де минулого сезону виконував обов’язки граючого тренера.
За свою кар’єру Пічкуров встиг пограти за дніпровські «Дніпро-ШВСМ» та «Будівел», львівську «Енергію» та луганський «ЛТК». У складі «енергетиків» став володарем кубка України, а також завоював бронзові медалей Екстра-ліги.
Останнім місцем роботи Павла Пічкурова був дніпровський «ДКМ», де він також виконував функції граючого тренера.