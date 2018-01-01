Грузія хоче провести зимовi Олімпійськi ігри в 2030 році
- Сьогодні, 13:29
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Прем'єр-міністр Грузії вже провів зустріч з президентом Міжнародного олімпійського комітету
Спеціальна група Міжнародного олімпійського комітету (МОК) прибуде до Грузії в березні для початку підготовки до проведення зимових Олімпійських ігор, які грузинська сторона сподівається прийняти в перспективі в 2030 році
Раніше в січні прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі провів зустріч з президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом.
Сторони обговорили можливість проведення в Грузії зимових Олімпійських ігор.
Було сказано, що Міжнародний олімпійських комітет направить до Грузії спеціальну групу експертів і радників, щоб вивчити розвиток гірськолижних курортів і майбутні перспективи.
На початку березня пане президенте направить до Грузії делегацію для вивчення існуючої обстановки і ми створимо план дій, який будемо здійснювати крок за кроком. Думаємо, що ми повинні виконати цей амбіційний план в перспективі до 2030 року», - заявив Квірікашвілі на урядовому засіданні.
Прем'єр-міністр Грузії закликав усіх членів кабміну і представників влади з серйозністю поставитися до питання і реалістично поглянути на цей план.
Джерело: РИА Новости