Грузія хоче провести зимовi Олімпійськi ігри в 2030 році

Прем'єр-міністр Грузії вже провів зустріч з президентом Міжнародного олімпійського комітету

Спеціальна група Міжнародного олімпійського комітету (МОК) прибуде до Грузії в березні для початку підготовки до проведення зимових Олімпійських ігор, які грузинська сторона сподівається прийняти в перспективі в 2030 році Раніше в січні прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі провів зустріч з президентом Міжнародного олімпійського комітету



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр Грузії вже провів зустріч з президентом Міжнародного олімпійського комітету

Спеціальна група Міжнародного олімпійського комітету (МОК) прибуде до Грузії в березні для початку підготовки до проведення зимових Олімпійських ігор, які грузинська сторона сподівається прийняти в перспективі в 2030 році

Раніше в січні прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі провів зустріч з президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом.

Сторони обговорили можливість проведення в Грузії зимових Олімпійських ігор.

Було сказано, що Міжнародний олімпійських комітет направить до Грузії спеціальну групу експертів і радників, щоб вивчити розвиток гірськолижних курортів і майбутні перспективи.

На початку березня пане президенте направить до Грузії делегацію для вивчення існуючої обстановки і ми створимо план дій, який будемо здійснювати крок за кроком. Думаємо, що ми повинні виконати цей амбіційний план в перспективі до 2030 року», - заявив Квірікашвілі на урядовому засіданні.

Прем'єр-міністр Грузії закликав усіх членів кабміну і представників влади з серйозністю поставитися до питання і реалістично поглянути на цей план.

Джерело: РИА Новости