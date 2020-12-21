Гунько та Ліщинська вперше в історії українського жіночого бобслею здобули медаль Кубку Європи

Наша команда успішно подолала всі перешкоди і прийшла до своєї першої бронзи Кубка Європи!

Наша команда успішно подолала всі перешкоди і прийшла до своєї першої бронзи Кубка Європи!

Дівчат до змагань готував їх тренер, учасник Олімпійських Ігор-2002, Олександр Іванишин

Українські бобслеїстки Лідія Гунько та Ірина Ліщинська завоювали бронзову медаль на етапі Кубка Європи в латвійському Сігулді.

У змаганнях двійок наші дівчата показали третій результат і здобули нагороду міжнародних змагань, яка стала першою в історії українського жіночого бобслею.

Дорогі друзі! Всеукраїнська Федерація Бобслею та Скелетону щиро вітає всіх українських вболівальників з ПЕРШОЮ В... Опубліковано Скелетон, Бобслей України Неділя, 20 грудня 2020 р.

Перші два місця зайняли російські екіпажі Олена Осипенко/Олександра Тарасова і Анастасія Дудкіна/Євгенія Москвіна. Українки поступилися чемпіонкам 3,01 секунди.

Наших дівчат до змагань готував їх тренер, учасник Олімпійських Ігор 2002 року, Олександр Іванишин.