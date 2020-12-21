Гунько та Ліщинська вперше в історії українського жіночого бобслею здобули медаль Кубку Європи
Дівчат до змагань готував їх тренер, учасник Олімпійських Ігор-2002, Олександр Іванишин
Українські бобслеїстки Лідія Гунько та Ірина Ліщинська завоювали бронзову медаль на етапі Кубка Європи в латвійському Сігулді.
У змаганнях двійок наші дівчата показали третій результат і здобули нагороду міжнародних змагань, яка стала першою в історії українського жіночого бобслею.
Дорогі друзі! Всеукраїнська Федерація Бобслею та Скелетону щиро вітає всіх українських вболівальників з ПЕРШОЮ В...Опубліковано Скелетон, Бобслей України Неділя, 20 грудня 2020 р.
Перші два місця зайняли російські екіпажі Олена Осипенко/Олександра Тарасова і Анастасія Дудкіна/Євгенія Москвіна. Українки поступилися чемпіонкам 3,01 секунди.
Наших дівчат до змагань готував їх тренер, учасник Олімпійських Ігор 2002 року, Олександр Іванишин.