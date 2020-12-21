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    Новини

    Гунько та Ліщинська вперше в історії українського жіночого бобслею здобули медаль Кубку Європи

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    <span>Наша команда успішно подолала всі перешкоди і прийшла до своєї першої бронзи Кубка Європи!</span> - Гунько та Ліщинська вперше в історії українського жіночого бобслею здобули медаль Кубку Європи
    Наша команда успішно подолала всі перешкоди і прийшла до своєї першої бронзи Кубка Європи!

    Дівчат до змагань готував їх тренер, учасник Олімпійських Ігор-2002, Олександр Іванишин

    Українські бобслеїстки Лідія Гунько та Ірина Ліщинська завоювали бронзову медаль на етапі Кубка Європи в латвійському Сігулді.

    У змаганнях двійок наші дівчата показали третій результат і здобули нагороду міжнародних змагань, яка стала першою в історії українського жіночого бобслею.

    Дорогі друзі! Всеукраїнська Федерація Бобслею та Скелетону щиро вітає всіх українських вболівальників з ПЕРШОЮ В...

    Опубліковано Скелетон, Бобслей України Неділя, 20 грудня 2020 р.

    Перші два місця зайняли російські екіпажі Олена Осипенко/Олександра Тарасова і Анастасія Дудкіна/Євгенія Москвіна. Українки поступилися чемпіонкам 3,01 секунди.

    Наших дівчат до змагань готував їх тренер, учасник Олімпійських Ігор 2002 року, Олександр Іванишин.

    Теги: бобслей
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