Джошуа сенсаційно програв нокаутом (відео)



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Руїс переміг Джошуа Yahoo!Sports

Британський надважковаговик програв мексиканцю Енді Руїсу технічним нокаутом

Британський надважковаговик Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) сенсаційно програв мексиканському боксеру Енді Руїсу (32-1, 21 КО) технічним нокаутом у сьомому раунді.

У третьому раунді Джошуа відправив Руїса в нокдаун. Мексиканець у відповідь двічі зробив те саме з британцем.

У сьомому раунді Руїс знову додав швидкості, двічі відправив Джошуа в нокдаун, після другого рефері зупинив поєдинок.

Найкращі моменти бою Руїс - Джошуа

Відтак Руїс став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

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