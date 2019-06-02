Джошуа сенсаційно програв нокаутом (відео)
Руїс переміг Джошуа
Yahoo!Sports
Британський надважковаговик програв мексиканцю Енді Руїсу технічним нокаутом
Британський надважковаговик Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) сенсаційно програв мексиканському боксеру Енді Руїсу (32-1, 21 КО) технічним нокаутом у сьомому раунді.
У третьому раунді Джошуа відправив Руїса в нокдаун. Мексиканець у відповідь двічі зробив те саме з британцем.
У сьомому раунді Руїс знову додав швидкості, двічі відправив Джошуа в нокдаун, після другого рефері зупинив поєдинок.
Найкращі моменти бою Руїс - Джошуа
Відтак Руїс став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.
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