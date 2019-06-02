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    Джошуа сенсаційно програв нокаутом (відео)

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    Руїс переміг Джошуа - Джошуа сенсаційно програв нокаутом (відео)
    Руїс переміг Джошуа
    Yahoo!Sports

    Британський надважковаговик програв мексиканцю Енді Руїсу технічним нокаутом

    Британський надважковаговик Ентоні Джошуа  (22-1, 21 КО) сенсаційно програв мексиканському боксеру Енді Руїсу (32-1, 21 КО) технічним нокаутом у сьомому раунді.

    У третьому раунді Джошуа відправив Руїса в нокдаун. Мексиканець у відповідь двічі зробив те саме з британцем.

    У сьомому раунді Руїс знову додав швидкості, двічі відправив Джошуа в нокдаун, після другого рефері зупинив поєдинок.

    Найкращі моменти бою Руїс - Джошуа

    Відтак Руїс став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

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    бокс Ентоні Джошуа
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