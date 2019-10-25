Гвоздик вперше прокоментував програний чемпіонський бій



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Український боксер пообіцяв повернутися сильнішим

Колишній український чемпіон світу з боксу в напівважкій ваговій категорії Олександр Гвоздик вперше прокоментував програний титульний бій проти росіянина Артура Бетербієва.

Наш боксер пообіцяв повернутися сильнішим. Відповідне повідомлення Гвоздик оприлюднив у мережі Інстаграм, проілюструвавши його відомим зображенням з голлівудського блокбастера «Термінатор».

«Дякую всім за підтримку. На жаль, не завжди все йде за запланованим сценарієм. Та головне – робити правильні висновки та рухатися далі. Вітаю Артура Бетербієва з відмінною роботою. Ти – справжній чемпіон. Дякую своїй команді за відмінну роботу. Ми повернемося сильнішими», - написав Гвоздик.

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Гвоздик поступився Бетербієву в титульному поєдинку, тричі побувавши в нокдауні в десятому раунді. За підсумками бою Олександр втратив титул чемпіона WBC, який Бетербієв долучив до свого пояса IBF.