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    Гвоздик вперше прокоментував програний чемпіонський бій

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    Олександр Гвоздик - Гвоздик вперше прокоментував програний чемпіонський бій
    Олександр Гвоздик
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    Український боксер пообіцяв повернутися сильнішим

    Колишній український чемпіон світу з боксу в напівважкій ваговій категорії Олександр Гвоздик вперше прокоментував програний титульний бій проти росіянина Артура Бетербієва.

    Наш боксер пообіцяв повернутися сильнішим. Відповідне повідомлення Гвоздик оприлюднив у мережі Інстаграм, проілюструвавши його відомим зображенням з голлівудського блокбастера «Термінатор».

    «Дякую всім за підтримку. На жаль, не завжди все йде за запланованим сценарієм. Та головне – робити правильні висновки та рухатися далі. Вітаю Артура Бетербієва з відмінною роботою. Ти – справжній чемпіон. Дякую своїй команді за відмінну роботу. Ми повернемося сильнішими», - написав Гвоздик.

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    Гвоздик поступився Бетербієву в титульному поєдинку, тричі побувавши в нокдауні в десятому раунді. За підсумками бою Олександр втратив титул чемпіона WBC, який Бетербієв долучив до свого пояса IBF.

    бокс Олександр Гвоздик
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