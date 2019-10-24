WBC змінила чемпіонський статус Ломаченка
Василь Ломаченко
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Українцю надали статус франчайзингового чемпіона
WBC надала українцю Василю Ломаченку статус франчайзингового чемпіона світу в легкій вазі.
Також організація перевела 20-літнього американця Девина Хейні з тимчасових у постійні чемпіони.
Українець виборов чемпіонський титул у серпні, здолавши в Лондоні британця Люка Кемпбелла.
Статус франчайзингового чемпіона надається голосуванням керуючих WBC. Титул потім не можна передати іншому боксеру.
По завершенню кар’єри франчайзинговий чемпіон стає почесним чемпіоном WBC.
Ломаченко став другим у WBC після мексиканця Сауля Альвареса, хто отримав статус франчайзингового чемпіона.