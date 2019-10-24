  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    WBC змінила чемпіонський статус Ломаченка

    • Розсилка
    Василь Ломаченко - WBC змінила чемпіонський статус Ломаченка
    Василь Ломаченко
    Твіттер

    Українцю надали статус франчайзингового чемпіона

    WBC надала українцю Василю Ломаченку статус франчайзингового чемпіона світу в легкій вазі.

    Також організація перевела 20-літнього американця Девина Хейні з тимчасових у постійні чемпіони.

    Українець виборов чемпіонський титул у серпні, здолавши в Лондоні британця Люка Кемпбелла.

    Читайте також: Коментар колишнього міністра Жданова викликав істерику в російського депутата

    Статус франчайзингового чемпіона надається голосуванням керуючих WBC. Титул потім не можна передати іншому боксеру.

    По завершенню кар’єри франчайзинговий чемпіон стає почесним чемпіоном WBC.

    Ломаченко став другим у WBC після мексиканця Сауля Альвареса, хто отримав статус франчайзингового чемпіона.

    бокс Василь Ломаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ