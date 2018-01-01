Харківське «Динамо» вдруге за два дні здолало «Вовків» в Українській хокейній лізі

Цього разу харків'яни перемогли з рахунком 7:2

У Харкові відбувся заключний матч 28-го туру між МХК «Динамо» та «Вовками». Номінально домашній матч броварської команди був зіграний у першій столиці України за обопільною згодою клубів, інформує офіційний сайт Української хокейної ліги. Команди зіграли другий матч за два дні. Перший поєдинок завершився перемогою МХК



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Фото УХЛ

Цього разу харків'яни перемогли з рахунком 7:2

У Харкові відбувся заключний матч 28-го туру між МХК «Динамо» та «Вовками».

Номінально домашній матч броварської команди був зіграний у першій столиці України за обопільною згодою клубів, інформує офіційний сайт Української хокейної ліги.

Команди зіграли другий матч за два дні. Перший поєдинок завершився перемогою МХК «Динамо».

Гравцям харківської команди треба було шість хвилин, щоб відкрити рахунок. Уже через три з половиною хвилини рахунок було подвоєно. Під кінець першого періоду підопічні Олександра Сеуканда змогли ще раз розписатися у воротах супротивника.

На екваторі поєдинку Дмитро Халін оформив дубль, зробивши рахунок 0:4. Але «Вовки» не залишили ворота суперників «сухими».

Заключний період команди розпочали з ряду вилучень, але чисельною перевагою ніхто з гравців скористатися не зумів. Зате активізувалися гравці «Динамо», які закинули ще тричі.

«Вовки» – МХК «Динамо» – 2:7 (0:3; 2:1; 0:3)

0:1 Худяков, 6:16. 0:2 Куликов (Колядинський), 9:39. 0:3 Халін (Олійник, Чердак), 18:58. 0:4 Халін (Олійник, Чердак), 28:36. 1:4 Черемнов (Шахов), 37:30. 2:4 Шахов (Овчинников, Забулонов), 38:15. 2:5 Чердак (Лісін), 46:32. 2:6 Максименко (Семененко), 49:51. 2:7 Максименко (Олійник, Чердак), 51:33.