Харківські «Пантери» майже гарантували собі перше місце у жіночому чемпіонаті України з хокею

В останньому турі харків'янкам вистачить однієї перемоги

У Дніпрі завершився четвертий тур чемпіонату України з хокею серед жінок. У неділю, 14 січня, були зіграні заключні матчі цього етапу, інформує офіційний сайт Федерації хокею України. У першому матчі ігрового дня зустрічалися лідери змагання – «Пантери» та «Дніпровські Білки». Команда з Дніпра, яка напередодні



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Фото ФХУ

В останньому турі харків'янкам вистачить однієї перемоги

У Дніпрі завершився четвертий тур чемпіонату України з хокею серед жінок.

У неділю, 14 січня, були зіграні заключні матчі цього етапу, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

У першому матчі ігрового дня зустрічалися лідери змагання – «Пантери» та «Дніпровські Білки».

Команда з Дніпра, яка напередодні втратила лідерство, мала перемагати, щоб захистити бодай другу сходинку. Справа у тому, що п’ятий (заключний) тур пропускатимуть саме «Дніпровські Білки», і шансів поповнити свій очковий багаж перед плей-офф у підопічних Сергія Зубкова вже не буде.

Але зовсім іншої думки були підопічні Вадима Радченка. Фактично, долю гри було вирішено ще у стартовій 20-хвилинці. «Пантери» провели стартовий ігровий відрізок дуже активно та тричі запалювали червоне світло за воротами Юлії Гаркуші.

У другому періоді Христина Лой відновила інтригу в матчі, але вирішальне слово залишилось за харків’янками. Лідери атак команди – Владислава Скащук та Карина Євдокимова – закинули ще дві шайби та встановили остаточний рахунок гри – 5:1.

Для того, щоб гарантувати собі перше місце у регулярному чемпіонаті, «Пантерам» у заключному турі достатньо набрати лише два очка.

В іншому поєдинку ігрового дня «Королеви Дніпра» прогнозовано не мали проблем у матчі з кременчуцькою «Лавиною».

Команда Олексія Короткого відправила у ворота суперниць 13 шайб. По чотири точні кидки на свій рахунок записали Валерія Манчак та Єлизавета Улькова.

Наступний тур відбудеться у лютому в Кременчуці.

Турнірне становище: «Пантери» (Харків) – 25 (9), «Дніпровські Білки» – 20 (12), «Королеви Дніпра» – 18 (9), «Україночка» (Київ) – 9 (9), «Лавина» (Кременчук) – 0 (9).