Харківський «Металіст» отримав нового головного тренера
- Сьогодні, 14:47
-
Розсилка
Ним став колишній футболіст клубу Сергій Валяєв
У вівторок, 8 травня, перед першим заняттям цього тижневого тренувального циклу команді був представлений новий головний тренер.
Після повернення команди з Берислава, де діями футболістів керували Сергій Ралюченко й Олександр Горяїнов, відбулася нарада керівництва клубу та засновників.
У підсумку було прийнято рішення довірити команду старшому тренеру «Металіст Юніор» Сергію Валяєву, інформує офіційний сайт харківського клубу.
«З фахівцем був підписаний повноцінний контракт. У Валяєва не буде приставки «в. о.», що говорить про повну та всеосяжну довіру з боку керівництва клубу», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.
Допомагати йому продовжать Сергій Ралюченко, Олександр Горяїнов і Марина Міндарева.
Що стосується команди «Металіст Юніор», то готуватися до матчів чемпіонату Харківської області вона буде під керівництвом Михайла Глушка.
Нагадаємо, харківський «Металіст» залишився без головного тренера після розгромної поразки.