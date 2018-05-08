Харківський «Металіст» отримав нового головного тренера

Ним став колишній футболіст клубу Сергій Валяєв

У вівторок, 8 травня, перед першим заняттям цього тижневого тренувального циклу команді був представлений новий головний тренер. Після повернення команди з Берислава, де діями футболістів керували Сергій Ралюченко й Олександр Горяїнов, відбулася нарада керівництва клубу та засновників. У підсумку було прийнято рішення довірити команду старшому



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Сергій Валяєв. Фото ФК «Металіст»

Ним став колишній футболіст клубу Сергій Валяєв

У вівторок, 8 травня, перед першим заняттям цього тижневого тренувального циклу команді був представлений новий головний тренер.

Після повернення команди з Берислава, де діями футболістів керували Сергій Ралюченко й Олександр Горяїнов, відбулася нарада керівництва клубу та засновників.

У підсумку було прийнято рішення довірити команду старшому тренеру «Металіст Юніор» Сергію Валяєву, інформує офіційний сайт харківського клубу.

«З фахівцем був підписаний повноцінний контракт. У Валяєва не буде приставки «в. о.», що говорить про повну та всеосяжну довіру з боку керівництва клубу», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Допомагати йому продовжать Сергій Ралюченко, Олександр Горяїнов і Марина Міндарева.

Що стосується команди «Металіст Юніор», то готуватися до матчів чемпіонату Харківської області вона буде під керівництвом Михайла Глушка.

Нагадаємо, харківський «Металіст» залишився без головного тренера після розгромної поразки.