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    Харківський «Металіст» отримав нового головного тренера

    Ним став колишній футболіст клубу Сергій Валяєв
    У вівторок, 8 травня, перед першим заняттям цього тижневого тренувального циклу команді був представлений новий головний тренер. Після повернення команди з Берислава, де діями футболістів керували Сергій Ралюченко й Олександр Горяїнов, відбулася нарада керівництва клубу та засновників. У підсумку було прийнято рішення довірити команду старшому
    • Сьогодні, 14:47
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    Сергій Валяєв. Фото ФК &laquo;Металіст&raquo;
    Сергій Валяєв. Фото ФК «Металіст»

    Ним став колишній футболіст клубу Сергій Валяєв

    У вівторок, 8 травня, перед першим заняттям цього тижневого тренувального циклу команді був представлений новий головний тренер.

    Після повернення команди з Берислава, де діями футболістів керували Сергій Ралюченко й Олександр Горяїнов, відбулася нарада керівництва клубу та засновників.

    У підсумку було прийнято рішення довірити команду старшому тренеру «Металіст Юніор» Сергію Валяєву, інформує офіційний сайт харківського клубу.

    «З фахівцем був підписаний повноцінний контракт. У Валяєва не буде приставки «в. о.», що говорить про повну та всеосяжну довіру з боку керівництва клубу», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

    Допомагати йому продовжать Сергій Ралюченко, Олександр Горяїнов і Марина Міндарева.

    Що стосується команди «Металіст Юніор», то готуватися до матчів чемпіонату Харківської області вона буде під керівництвом Михайла Глушка.

    Нагадаємо, харківський «Металіст» залишився без головного тренера після розгромної поразки.

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