Харківський «Металіст» залишився без головного тренера після розгромної поразки

Олександр Іванов вирішив залишити свою посаду

Після поразки з великим рахунком від горностаївського «Миру» головний тренер «Металіста 1925» Олександр Іванов повідомив керівництво клубу про свою відставку. Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу. Проаналізувавши доводи Іванова, керівництво ФК «Металіст 1925» зробило заяву про відставку. У



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Олександр Іванов. Фото ФК «Металіст 1925»

Олександр Іванов вирішив залишити свою посаду

Після поразки з великим рахунком від горностаївського «Миру» головний тренер «Металіста 1925» Олександр Іванов повідомив керівництво клубу про свою відставку.

Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

Проаналізувавши доводи Іванова, керівництво ФК «Металіст 1925» зробило заяву про відставку.

У четвер, 3 травня, команда зібралася на базі у селищі Високе, де вже екс-наставник з футболістами та персоналом попрощався.

Перед початком же тренувального заняття генеральний директор ФК «Металіст 1925» Володимир Лінке повідомив, що готувати команду до матчу з «Таврією» буде Сергій Ралюченко.

«Керівництво ФК «Металіст 1925» дякує Олександру Іванову за виконану роботу та бажає успішного продовження тренерської кар'єри», - йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, СК «Дніпро-1» вийшов у Першу лігу України. А харківська команда якраз займає друге місце у своїй групі Другої ліги та також претендує на підвищення.