Неймар склав особливий графік матчів заради участі в Чемпіонаті світу 2026

Ветеран марить поїздкою на Мундіаль в Північній Америці

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар вигадав план для зменшення ризику травм перед Чемпіонатом світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Зірка гратиме за «риб» лише в домашніх поєдинках, щоб контролювати навантаження. 34-річний нападник уже пропустив два поспіль виїзні матчі «Сантоса» – проти «Мірасола» (2:2) та «Крузейро» з Белу-Орізонті (0:0). «Риби» в обох випадках пояснили відсутність Неймара перевтомою.

Досвідчений нападник вирішив зважати на сигнали організму, щоб залишатися в обоймі «Сантоса». Неймар прагне набрати оптимальні кондиції та потрапити до заявки збірної Бразилії на ЧС-2026. Керманич національної команди Карло Анчелотті пообіцяв розглянути кандидатуру ветерана, якщо той буде готовий на 100 %.

У нинішньому сезоні Неймар провів п'ять поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі та дві результативні передачі. Контракт нападника з рідним клубом розрахований до кінця року.

До слова, раніше Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні поєдинки. Головний тренер Карло Анчелотті здебільшого поклався на легіонерів. Із чемпіонату Бразилії до збірної запрошення отримали лише четверо футболістів.

Нагадаємо, нещодавно бразильські гранди отримали 23 червоні картки на двох. Інцидент стався у фіналі чемпіонату штату Мінас-Жерайс. Конфлікт між нападником «Крузейро» Крістіаном і голкіпером «Атлетіко Мінейро» з Белу-Орізонті Еверсоном обернувся бійкою «стінка на стінку».