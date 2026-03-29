Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Неймар склав особливий графік матчів заради участі в Чемпіонаті світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Неймар вирішив перейти в економ-режим
фото: Reuters

Ветеран марить поїздкою на Мундіаль в Північній Америці

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар вигадав план для зменшення ризику травм перед Чемпіонатом світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Зірка гратиме за «риб» лише в домашніх поєдинках, щоб контролювати навантаження. 34-річний нападник уже пропустив два поспіль виїзні матчі «Сантоса» – проти «Мірасола» (2:2) та «Крузейро» з Белу-Орізонті (0:0). «Риби» в обох випадках пояснили відсутність Неймара перевтомою.

Досвідчений нападник вирішив зважати на сигнали організму, щоб залишатися в обоймі «Сантоса». Неймар прагне набрати оптимальні кондиції та потрапити до заявки збірної Бразилії на ЧС-2026. Керманич національної команди Карло Анчелотті пообіцяв розглянути кандидатуру ветерана, якщо той буде готовий на 100 %.

У нинішньому сезоні Неймар провів п'ять поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі та дві результативні передачі. Контракт нападника з рідним клубом розрахований до кінця року.

До слова, раніше Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні поєдинки. Головний тренер Карло Анчелотті здебільшого поклався на легіонерів. Із чемпіонату Бразилії до збірної запрошення отримали лише четверо футболістів.

Нагадаємо, нещодавно бразильські гранди отримали 23 червоні картки на двох. Інцидент стався у фіналі чемпіонату штату Мінас-Жерайс. Конфлікт між нападником «Крузейро» Крістіаном і голкіпером «Атлетіко Мінейро» з Белу-Орізонті Еверсоном обернувся бійкою «стінка на стінку».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Неймар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua