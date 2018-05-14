Херсонська «Дніпрянка» – бронзовий призер чемпіонату України з гандболу
- Вчора, 22:48
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У Херсоні офіційно закінчився гандбольний жіночий чемпіонат України
Завершився чемпіонат України серед команд жіночої гандбольної Суперліги-2017/18.
Останнім став матч у Херсоні, у якому зустрічалися претенденти на бронзу: «Дніпрянка» приймала миколаївський «Реал».
Щоб продовжити серію, гостям потрібно було обов'язково перемагати, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Миколаївські гандболістки повели 3:0, але потім «Дніпрянка» перехопила ініціативу.
Херсонський клуб взяв перший тайм 13:11 і був сильнішим у всьому матчі – 29:25.
Команда Михайла Милославського виграла серію 2:0 і посіла третє підсумкове місце турнірної таблиці.
Володарем бронзи «Дніпрянка» стає шостий раз поспіль. «Реал» – на четвертому місці.
Нагадаємо, що золото виграла «Галичанка», а срібло – «Карпати».
Чемпіонат України 2017/2018 з гандболу
Підсумкова таблиця
1. «Галичанка» (Львів)
2. «Карпати» (Ужгород)
3. «Дніпрянка» (Херсон)
4. «Реал» (Миколаїв)
5. «Спартак» (Київ)
6. «Економунівер» (Тернопіль)
19-20 травня в Ужгороді відбудеться Фінал чотирьох Кубка України.