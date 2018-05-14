Херсонська «Дніпрянка» – бронзовий призер чемпіонату України з гандболу

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Фото ФГУ

У Херсоні офіційно закінчився гандбольний жіночий чемпіонат України

Завершився чемпіонат України серед команд жіночої гандбольної Суперліги-2017/18.

Останнім став матч у Херсоні, у якому зустрічалися претенденти на бронзу: «Дніпрянка» приймала миколаївський «Реал».

Щоб продовжити серію, гостям потрібно було обов'язково перемагати, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

Миколаївські гандболістки повели 3:0, але потім «Дніпрянка» перехопила ініціативу.

Херсонський клуб взяв перший тайм 13:11 і був сильнішим у всьому матчі – 29:25.

Команда Михайла Милославського виграла серію 2:0 і посіла третє підсумкове місце турнірної таблиці.

Володарем бронзи «Дніпрянка» стає шостий раз поспіль. «Реал» – на четвертому місці.

Нагадаємо, що золото виграла «Галичанка», а срібло – «Карпати».

Чемпіонат України 2017/2018 з гандболу

Підсумкова таблиця

1. «Галичанка» (Львів)

2. «Карпати» (Ужгород)

3. «Дніпрянка» (Херсон)

4. «Реал» (Миколаїв)

5. «Спартак» (Київ)

6. «Економунівер» (Тернопіль)

19-20 травня в Ужгороді відбудеться Фінал чотирьох Кубка України.