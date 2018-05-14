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    Херсонська «Дніпрянка» – бронзовий призер чемпіонату України з гандболу

    • Вчора, 22:48
    • Розсилка
    Фото ФГУ
    Фото ФГУ

    У Херсоні офіційно закінчився гандбольний жіночий чемпіонат України

    Завершився чемпіонат України серед команд жіночої гандбольної Суперліги-2017/18.

    Останнім став матч у Херсоні, у якому зустрічалися претенденти на бронзу: «Дніпрянка» приймала миколаївський «Реал».

    Щоб продовжити серію, гостям потрібно було обов'язково перемагати, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Миколаївські гандболістки повели 3:0, але потім «Дніпрянка» перехопила ініціативу.

    Херсонський клуб взяв перший тайм 13:11 і був сильнішим у всьому матчі – 29:25.

    Команда Михайла Милославського виграла серію 2:0 і посіла третє підсумкове місце турнірної таблиці.

    Володарем бронзи «Дніпрянка» стає шостий раз поспіль. «Реал» – на четвертому місці.

    Нагадаємо, що золото виграла «Галичанка», а срібло – «Карпати».

    Чемпіонат України 2017/2018 з гандболу

    Підсумкова таблиця

    1. «Галичанка» (Львів)
    2. «Карпати» (Ужгород)
    3. «Дніпрянка» (Херсон)
    4. «Реал» (Миколаїв)
    5. «Спартак» (Київ)
    6. «Економунівер» (Тернопіль)

    19-20 травня в Ужгороді відбудеться Фінал чотирьох Кубка України.

    чемпіонат України Гандбол
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