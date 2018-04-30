  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Галичанка» вчетверте поспіль стала чемпіоном України з гандболу

    Львів'янки оформили це звання достроково
    Львівська «Галичанка» достроково забезпечила собі перше місце турнірної таблиці української гандбольної Суперліги. Аби виключити можливість «золотого» плей-офф, лідерам чемпіонату потрібно було в Ужгороді не програти головному переслідувачу - «Карпатам». Із цим завданням, нехай і з великими труднощами, команда
    • Сьогодні, 13:22
    • Розсилка

    Львів'янки оформили це звання достроково

    Львівська «Галичанка» достроково забезпечила собі перше місце турнірної таблиці української гандбольної Суперліги.

    Аби виключити можливість «золотого» плей-офф, лідерам чемпіонату потрібно було в Ужгороді не програти головному переслідувачу - «Карпатам».

    Із цим завданням, нехай і з великими труднощами, команда Тетяни Штефан впоралася. Драматичний поєдинок завершився нічиєю 20:20, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    «Галичанка» - «Карпати» 20:20 (9:8)

    «Галичанка» стає чемпіоном України четвертий сезон поспіль. «Карпати» - четвертий сезон поспіль отримають срібло.

    Кому дістанеться бронза, вирішиться у протистоянні між херсонською «Дніпрянкою» та миколаївським «Реалом». Їхня серія відбудеться після останнього з`їзної туру, який вже не змінить становище команд у турнірній таблиці.

    Читайте також

    Турнірна таблиця. Група «А»

    1. «Галичанка» - 45 очка (24 гри)
    2. «Карпати» - 32 (24 гри)
    3. «Дніпрянка» - 24 (24 гри)

    Турнірна таблиця. Група «Б»

    4. «Реал» - 28 очок (24 гри)
    5. «Спартак» - 15 (24 гри)
    6. «Економуніверситет» - 0 (24 гри)

    Читайте також
    чемпіонат України Гандбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ