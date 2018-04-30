«Галичанка» вчетверте поспіль стала чемпіоном України з гандболу
- Сьогодні, 13:22
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Львів'янки оформили це звання достроково
Львівська «Галичанка» достроково забезпечила собі перше місце турнірної таблиці української гандбольної Суперліги.
Аби виключити можливість «золотого» плей-офф, лідерам чемпіонату потрібно було в Ужгороді не програти головному переслідувачу - «Карпатам».
Із цим завданням, нехай і з великими труднощами, команда Тетяни Штефан впоралася. Драматичний поєдинок завершився нічиєю 20:20, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
«Галичанка» - «Карпати» 20:20 (9:8)
«Галичанка» стає чемпіоном України четвертий сезон поспіль. «Карпати» - четвертий сезон поспіль отримають срібло.
Кому дістанеться бронза, вирішиться у протистоянні між херсонською «Дніпрянкою» та миколаївським «Реалом». Їхня серія відбудеться після останнього з`їзної туру, який вже не змінить становище команд у турнірній таблиці.
Турнірна таблиця. Група «А»
1. «Галичанка» - 45 очка (24 гри)
2. «Карпати» - 32 (24 гри)
3. «Дніпрянка» - 24 (24 гри)
Турнірна таблиця. Група «Б»
4. «Реал» - 28 очок (24 гри)
5. «Спартак» - 15 (24 гри)
6. «Економуніверситет» - 0 (24 гри)