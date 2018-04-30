«Галичанка» вчетверте поспіль стала чемпіоном України з гандболу

Львів'янки оформили це звання достроково

Львівська «Галичанка» достроково забезпечила собі перше місце турнірної таблиці української гандбольної Суперліги. Аби виключити можливість «золотого» плей-офф, лідерам чемпіонату потрібно було в Ужгороді не програти головному переслідувачу - «Карпатам». Із цим завданням, нехай і з великими труднощами, команда