Хей і Беллью ледь не влаштували бійку під час дуелі поглядів. Відео інциденту
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Тоні зненацька штовхнув Девіда
Почесний чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі Тоні Беллью й екс-чемпіон у двох вагових категоріях Девід Хей напередодні спільного поєдинку на дуелі поглядів влаштували бійку.
Беллью і Хей протягом певного часу позували перед камерами, після чого повернулися один до одного.
Під час дуелі поглядів Тоні і штовхнув Девіда, інформують ЗМІ.
Проте представники команд негайно втрутилися, щоб утримати боксерів від серйозних розбирань.
WATCH: Tensions boiled over between @TonyBellew and @mrdavidhaye!— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 3 травня 2018 р.
Tony Bellew and David Haye get physical at final press conference: https://t.co/GSbEAw21Fh
Book the fight here: https://t.co/rUZhODaX6T pic.twitter.com/TMeOhxoClg
Нагадаємо, бій Беллью – Хей відбудеться 5 травня у Лондоні.