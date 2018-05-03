Хей і Беллью ледь не влаштували бійку під час дуелі поглядів. Відео інциденту

Тоні зненацька штовхнув Девіда

Почесний чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі Тоні Беллью й екс-чемпіон у двох вагових категоріях Девід Хей напередодні спільного поєдинку на дуелі поглядів влаштували бійку. Беллью і Хей протягом певного часу позували перед камерами, після чого повернулися один до одного. Під час дуелі поглядів Тоні і штовхнув Девіда, інформують



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Тоні Беллью штовхає Девіда Хея. Фото sport-express.ru

Тоні зненацька штовхнув Девіда

Почесний чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі Тоні Беллью й екс-чемпіон у двох вагових категоріях Девід Хей напередодні спільного поєдинку на дуелі поглядів влаштували бійку.

Беллью і Хей протягом певного часу позували перед камерами, після чого повернулися один до одного.

Під час дуелі поглядів Тоні і штовхнув Девіда, інформують ЗМІ.

Проте представники команд негайно втрутилися, щоб утримати боксерів від серйозних розбирань.

Нагадаємо, бій Беллью – Хей відбудеться 5 травня у Лондоні.