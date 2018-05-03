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    Хей і Беллью ледь не влаштували бійку під час дуелі поглядів. Відео інциденту

    Тоні зненацька штовхнув Девіда
    Почесний чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі Тоні Беллью й екс-чемпіон у двох вагових категоріях Девід Хей напередодні спільного поєдинку на дуелі поглядів влаштували бійку. Беллью і Хей протягом певного часу позували перед камерами, після чого повернулися один до одного. Під час дуелі поглядів Тоні і штовхнув Девіда, інформують
    • Сьогодні, 20:10
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    Тоні Беллью штовхає Девіда Хея. Фото sport-express.ru
    Тоні Беллью штовхає Девіда Хея. Фото sport-express.ru

    Тоні зненацька штовхнув Девіда

    Почесний чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі Тоні Беллью й екс-чемпіон у двох вагових категоріях Девід Хей напередодні спільного поєдинку на дуелі поглядів влаштували бійку.

    Беллью і Хей протягом певного часу позували перед камерами, після чого повернулися один до одного.

    Під час дуелі поглядів Тоні і штовхнув Девіда, інформують ЗМІ.

    Проте представники команд негайно втрутилися, щоб утримати боксерів від серйозних розбирань.

    Нагадаємо, бій Беллью – Хей відбудеться 5 травня у Лондоні.

    бокс бійка
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