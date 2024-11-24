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Жіноча збірна України з фехтування на рапірах здобула історичне «срібло» Кубка світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Жіноча збірна України з фехтування на рапірах здобула історичне «срібло» Кубка світу
Полозюк, Миронюк, Сопіт та Буденко здобули срібну медаль Кубка світу, яке є новим найвищим досягненням для української жіночої рапіри в історії

У фіналі фехтувальниці з України нав'язали неабияку боротьбу бронзовим призерками Олімпіади-2024 Японії

Українська команда рапіристок сьогодні, 24 листопада, здобула срібло етапу Кубка світу у Тунісі. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

Аліна Полозюк, Дар'я Миронюк, Ольга Сопіт та Катерина Буденко отримали дев'ятий номер посіву. Спершу їм в 1/8 випала Угорщина, яка була 8 сіяною, а у випадку можливих перемог українки мали змагатися з лідерками світового фехтування з Італії.

Обидві ці команди підопічні Ольги Лелейко здолали: Угорщину – з рахунком 45:38, а Італію – 45:43, створивши найбільшу сенсацію змагань. Варто зазначити, що за Італію виступали бронзова призерка чемпіонату світу 2023 року Мартіна Фаваретто та віцечемпіонка тієї ж світової першості й чинна чемпіонка Європи Аріана Ерріго.

За вихід до фіналу Україна зустрічалася з Францією, яка була однією з фавориток змагань. Незважаючи на отримані червоні картки та штрафні уколи, наші рапіристки зуміли перевернути матч з рахунку «-8» та виграти 41:39, отримавши право вперше в історії нашої країни змагатися за золото етапу Кубка світу.

У фіналі фехтувальниці з України нав'язали неабияку боротьбу бронзовим призерками Олімпіади-2024 Японії, проте все ж таки поступилися 22:24.

Таким чином, Аліна Полозюк, Дар'я Миронюк, Ольга Сопіт та Катерина Буденко здобувають срібну медаль Кубка світу, яке є новим найвищим досягненням для української жіночої рапіри в історії.

Нагадаємо, український боєць Бовар Ханаков переміг у своєму першому поєдинку після відновлення кар’єри в боксі на голих кулаках.

Він здолав американця Рубена Варра одностайним рішенням суддів: двічі по 50-45 і 49-46.

Варто зазначити, що саме суперника українця фахівці називали фаворитом поєдинку.

Бій пройшов в Лос-Анджелесі (США).

Бовар бився у шортах, на яких були слова «Маріуполь» і «Україна».

16 лютого Бовар зазнав поразки від Джеймса Брауна, після чого оголосив про завершення карʼєри.

Нагадаємо, український боксер Олександр Захожий програв перший бій у кар'єрі та не зумів захистити свій титул чемпіона EBU у надважкій вазі.

Вечір боксу пройшов у німецькому Гейдельберзі. Суперником українця був уродженець Косово Лабінот Ксоджай (20-0-1, 16 КО).

В другому раунді Олександру вдалося відправити опонента у важкий нокдаун, проте Ксоджай зміг підвестися.

У 9-му раунді, здавалося, ситуація змінилася, і він перехопив ініціативу, але вже в наступній 3-хвилинці представник Косово відправив Захожого в нокдаун.

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Джоджаю – 116:110, 115:111, 116:110.

Зазначимо, для Захожого це був перший захист титулу. Українець втратив пояс і зазнав першої поразки в кар'єрі при 19 перемогах (15 – нокаутом).

Ксоджай став суперником українського боксера лише за п′ять днів до бою, оскільки швейцарець Арнольд Джерджей отримав травму та знявся з поєдинку.

Олександр Захожий дебютував на професійному рингу у 2017-му році. Титул EBU є найпрестижнішим поясом, що йому вдалося виграти на цей час. 

Нагадаємо, боксер із Запоріжжя Олександр Захожий провів перший за останні дев’ять місяців поєдинок і знову змусив про себе говорити. В Німеччині здоровань зі зростом 207 см зустрічався з чехом Павелом Сеуром і відправив його у нокаут звичайним джебом. Цей бій став 16-м для українця на профі-рингу, 12 з них він виграв нокаутом.

Теги: Збірна України Фехтування Кубок світу

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