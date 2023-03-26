Гімнастка з паспортом РФ поскаржилася, що в Латвії різко змінилося ставлення до росіян

Полстяна народилася в Латвії, але виросла в Росії

«Кілька разів подумаєш, говорити тобі російською мовою чи ні»

Художня гімнастка Єлизавета Полстяна розповіла про негативне ставлення до росіян у Латвії.

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Полстяна народилася в Юрмалі (Латвія), але виросла в Росії. У 2018 році вона отримала громадянство Латвії і відтоді представляла її на міжнародних турнірах. Але торік гімнастка скаржилася, що їй не дають виступати за латвійську збірну через російський паспорт.

«У Латвії дуже різко змінилося ставлення до росіян. Нещодавно приїжджала до Латвії у справах на кілька днів. Думала, що наринуть теплі спогади, але мені було дуже важко від ситуації. Відчуваєш негативне ставлення і кілька разів подумаєш, говорити тобі російською мовою чи ні», – розповіла гімнастка.

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За її слова, раніше такого й близько не було.

«Приїжджали всією родиною на літо, відпочивали. Завжди до росіян було відмінне ставлення. Усі поводилися дуже гостинно. «Нова хвиля» там проходила», – зазначила Полстяна.