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    ХК «Донбас» підтвердив свою участь у новому чемпіонаті Української хокейної ліги

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    Фото УХЛ - ХК «Донбас» підтвердив свою участь у новому чемпіонаті Української хокейної ліги
    Фото УХЛ

    Донецький колектив став третьою командою, яка це зробила

    На адресу Української хокейної ліги надійшла заявка від ХК «Донбас» на участь у майбутньому сезоні УХЛ.

    Про це повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

    Нагадується, що прийом заявок від команд триватиме до 31 травня.

    Клубам необхідно направити у Лігу гарантійний лист за встановленою лігою формою з наміром про участь, після чого підписати договір на участь у чемпіонаті, а також виконати інші необхідні фінансові та технічні умови.

    Раніше відповідні заявки на адресу УХЛ прислали «Білий Барс» – бронзовий призер минулого сезону, і ХК «Кременчук» – дворазовий срібний призер УХЛ.

    Майбутній сезон стане третім для Української хокейної ліги.

    У першому сезоні – 2016/17 – чемпіоном став «Донбас», срібним призером – ХК «Кременчук», а бронза дісталася «Кривбасу».

    У сезоні-2017/18 золоті медалі знову дісталися донецькому клубу, срібло – «містянам», а володарями бронзових медалей першості стали «Білий Барс» і МХК «Динамо».

    чемпіонат України хокей
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