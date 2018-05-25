ХК «Донбас» підтвердив свою участь у новому чемпіонаті Української хокейної ліги
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Донецький колектив став третьою командою, яка це зробила
На адресу Української хокейної ліги надійшла заявка від ХК «Донбас» на участь у майбутньому сезоні УХЛ.
Про це повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.
Нагадується, що прийом заявок від команд триватиме до 31 травня.
Клубам необхідно направити у Лігу гарантійний лист за встановленою лігою формою з наміром про участь, після чого підписати договір на участь у чемпіонаті, а також виконати інші необхідні фінансові та технічні умови.
Раніше відповідні заявки на адресу УХЛ прислали «Білий Барс» – бронзовий призер минулого сезону, і ХК «Кременчук» – дворазовий срібний призер УХЛ.
Майбутній сезон стане третім для Української хокейної ліги.
У першому сезоні – 2016/17 – чемпіоном став «Донбас», срібним призером – ХК «Кременчук», а бронза дісталася «Кривбасу».
У сезоні-2017/18 золоті медалі знову дісталися донецькому клубу, срібло – «містянам», а володарями бронзових медалей першості стали «Білий Барс» і МХК «Динамо».