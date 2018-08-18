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    Хмельницький приймає Кубок України з регбі-7

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    Хмельницький приймає Кубок України з регбі-7

    Кубок України з регбі-7 – центральна подія серпня

    19 серпня у Хмельницькому пройде одна з головних подій української «сімки».

    На турнір з’їдуться кращі команди країни – з Харкова, Дніпра, Львова, Кривого Рогу, Одеси, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

    Хмельницький буде представлено одразу двома клубами – крім «Evolution 7’s», у Кубку братимуть участь дебютанти Суперліги РК «Поділля».

    Чинний володар трофею – РК «Олімп» (Харків).

    «Запрошуємо всіх хмельничан та гостей міста 19 серпня на центральний стадіон «Поділля» повболівати за улюблені команди та насолодитися справжнім регбійним святом», - йдеться в анонсі.

    Нагадаємо, жіноча збірна України з регбі-7 здобула путівку у найсильніший дивізіон чемпіонату Європи.

    Кубок України Хмельницький регбі
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