Хмельницький приймає Кубок України з регбі-7
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Кубок України з регбі-7 – центральна подія серпня
19 серпня у Хмельницькому пройде одна з головних подій української «сімки».
На турнір з’їдуться кращі команди країни – з Харкова, Дніпра, Львова, Кривого Рогу, Одеси, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.
Хмельницький буде представлено одразу двома клубами – крім «Evolution 7’s», у Кубку братимуть участь дебютанти Суперліги РК «Поділля».
Чинний володар трофею – РК «Олімп» (Харків).
«Запрошуємо всіх хмельничан та гостей міста 19 серпня на центральний стадіон «Поділля» повболівати за улюблені команди та насолодитися справжнім регбійним святом», - йдеться в анонсі.
Нагадаємо, жіноча збірна України з регбі-7 здобула путівку у найсильніший дивізіон чемпіонату Європи.