«Хочу піти чемпіоном»: найвидатніший гірськолижник в історії завершив кар’єру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марсель Гіршер виграв вісім Великих кришталевих глобусів Red Bull

Марсель Гіршер вирішив присвятити себе родині

«Сьогодні день, коли я офіційно завершую свою лижну кар’єру», – цими словами Марсель Гіршер відкрив свою прес-конференцію, котра на днях відбулася у Зальцбурзі (Австрія) та знаменувала вінець цілої епохи в гірськолижному спорті. Протримавши після завершення сезону-2018/2019 тисячі фанів із затамованим диханням, Гіршер офіційно оголосив, що минулий сезон був останнім. Він не повертатиметься на траси, щоб спробувати поставити нові рекорди, а натомість сфокусується на власній родині і планує насолоджуватися звичайним життям.

«Ви мене знаєте. Я або вкладаюсь в те, що роблю, на 150%, або не роблю, - сказав Марсель. – Я можу бути дуже задоволеним своєю кар’єрою. Мені пощастило не зазнати серйозних травм за всі ці роки і поступово я усвідомив, що не хочу платити найвищу ціну, щоб завжди утримуватися в топі в цьому виді спорту. Крім того, я хотів залишити спорт чемпіоном і відчуваю, що зараз – найкращий момент для цього».

Поза всякими сумнівами, Марсель Гіршер – один з найкращих гірськолижників в історії Кубка світу. Упродовж своєї кар’єри 30-річний австрієць виборов 67 перемог на етапах Кубка світу, два золота зимових Олімпійських ігор, сім золотих медалей на чемпіонатах світу, 128 разів підіймався на подіум на етапах Кубка світу і вісім разів став володарем великого Кришталевого глобусу (тобто, виграв загальний залік Кубка світу).