Хокейна юніорська збірна України зіграє на міжнародному турнірі у Польщі
- Сьогодні, 12:38
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Протистояти українцям будуть однолітки з Польщі, Угорщини та Білорусі
Юніорська збірна команда України з хокею автобусом вирушила до столиці Польщі.
У Варшаві команда Олега Ігнатьєва братиме участь у міжнародному хокейному турнірі Four Nations U18, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.
Після прибуття у команди заплановано проведення льодового тренування.
Окрім української команди, у турнірі будуть представлені збірні U18 з Угорщини та Польщі, а також команда Білорусі U17.
До Польщі Олег Ігнатьєв взяв 21 хокеїста, які з понеділка перебували на навчально-тренувальному зборі у Броварах.
Воротарі: Максим Дуве («Донбас»), Артем Кобилянський («New Jersey Colonials», AYHL).
Захисники: Сергій Логач, Микита Табашник, Богдан Грицюк, Богдан Савченко (всі – «Білий Барс»), Дмитро Григор’єв (МХК «Динамо»), Микита Кругляков (МДЮСШ «Дніпро»), Андрій Євтухов (ДЮСШ «Крижинка»).
Нападники: Богдан Арабов («Галицькі Леви»), Дмитро Халін, Олексій Сиротенко, Єгор Виноград (всі – МХК «Динамо»), Гліб Кривошапкін (ХК «Кременчук»), Дмитро Даниленко, Ринат Дурдиєв (обидва – «Білий Барс»), Едуард Жук, Даніїл Дуюн (обидва – МДЮСШ «Дніпро»), Давид Іващенко («Скаліца», Словаччина), Богдан Середницький («Списска Нова-Вес», Словаччина) та Кирило Ланін (без клубу).
Старший тренер: Олег Ігнатьєв. Тренер: Олександр Федоров.
Матчі відбудуться 16-18 лютого на льодовій арені «Торвар ІІ». По завершенні заключного матчу українська команда повернеться додому.