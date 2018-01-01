Хокейна юніорська збірна України зіграє на міжнародному турнірі у Польщі

Протистояти українцям будуть однолітки з Польщі, Угорщини та Білорусі

Юніорська збірна команда України з хокею автобусом вирушила до столиці Польщі. У Варшаві команда Олега Ігнатьєва братиме участь у міжнародному хокейному турнірі Four Nations U18, інформує офіційний сайт Федерації хокею України. Після прибуття у команди заплановано проведення льодового тренування. Окрім української команди, у турнірі будуть