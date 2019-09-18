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    Хосеп Гвардіола: уже купив квартиру в Україні

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    Хосеп Гвардіола - Хосеп Гвардіола: уже купив квартиру в Україні
    Хосеп Гвардіола
    ФК «Шахтар»

    Головний тренер «Манчестер Сіті» розповів про майбутній поєдинок проти «Шахтаря» в Лізі чемпіонів

    Головний тренер англійського «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола прокоментував майбутній поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря». Фахівець пожартував, що вже купив помешкання в Україні через часті зустрічі з «гірниками».

    «Я вже купив квартиру в Україні. Багато разів грав проти «Шахтаря»: з «Барселоною», з «Баварією», тепер з «Манчестер Сіті». Приїжджаю сюди кожного сезону, уже звик і мені тут дуже подобається», - передає слова Гвардіоли прес-служба «Шахтаря».

    Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться 18 вересня в Харкові. Початок о 22:00.

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