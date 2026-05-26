Гранд чемпіонату Франції звільнив тренера після виходу до Ліги чемпіонів

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Керівництво клубу ухвалило неочікуване рішення

Французький «Лілль» відправив у відставку головного тренера Бруно Женезіо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Контракт фахівця з «догами» був розрахований до літа. «Доги» вирішили не продовжувати співпрацю. Менеджмент французького гранда шукатиме нового тренера.

Женезіо очолив «Лілль» влітку 2024 року. У першому сезоні під керівництвом француза «доги» фінішували п'ятими, а в другому піднялися на третю сходинку. Також команда дійшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно.

«Лілль» в сезоні 2026/27

У наступній кампанії «доги» змагатимуться на кількох фронтах. Виступ під керівництвом Женезіо забезпечив команді путівку в основний раунд Ліги чемпіонів. Під час жеребкування «Лілль» буде в третьому кошику.

Також колектив змагатиметься на внутрішній арені. Новий сезон у Лізі 1 розпочнеться 23 серпня. Натомість в Кубку Франції «доги» стартуватимуть з 1/32 фіналу. Матчі цієї стадії орієнтовно відбудуться у грудні.

Чим відомий Бруно Женезіо

Уродженець Ліона, більше частину ігрової кар'єри провів за однойменний клуб. Також недовго виступав за «Ніццу» та «Мартіг».

У 1999 році очолив «Вільфранш», де пропрацював два сезони. Згодом провів майже рік на чолі «Расинга» з Безансона. У 2007-му повернувся в «Ліон» у ролі скаута. Пізніше був асистентом і головним тренером резервної команди «ткачів», а також помічником у першій.

У 2015 році очолив «Ліон». Провів на чолі рідного колективу чотири сезони. Найкращий результат – друге місце в Лізі 1 у стартовій кампанії. Потім тренував китайський «Бейцзінь Гоань», а в 2021-2023 роках працював із «Ренном». Двічі фінішував четвертим із «червоно-чорними» в чемпіонаті Франції.

До слова, італійський «Мілан» після провального сезону звільнив тренера та трьох функціонерів. «Россонері» звільнили головного тренера команди Массіміліано Аллегрі. Вакантними також стали посади виконавчого, спортивного та технічного директорів.

Нагадаємо, раніше віцечемпіон Італії офіційно залишився без головного тренера. Антоніо Конте та керівництво «Наполі» домовилося про дострокове завершення співпраці. Він відпрацював два з трьох сезонів за контрактом.