Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Реал» заплатив відступні за нового тренера – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Реал» заплатив відступні за нового тренера – ЗМІ
Жозе Моурінью опинився за крок від повернення на «Бернабеу»
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Королівський клуб близький до призначення іменитого фахівця

Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід головного тренера команди Жозе Моурінью у мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

«Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро. Раніше в пресі циркулювала інформація про передбачені контрактом португальця з «орлами» вищі відступні. Тоді йшлося про 7 млн клаусули.

Сам Моурінью буцімто узгодив контракт із «Реалом». Наступного тижня він підпише з іспанським грандом договір або до середини 2028 року, або до літа 2029 року. Офіційно про повернення «Особливого» в Мадрид оголосять за кілька днів.

Моурінью працював із «Реалом» у 2010-2013 роках. Під його керівництвом «вершкові» стали чемпіонами Іспанії у сезоні 2011/12 та виграли по одному Кубку та Суперкубку Іспанії. Також мадридці тричі дісталися до півфіналу Ліги чемпіонів.

До слова, півзахисник «Реала» Браїм Діас отримав варіант повернення в чемпіонат Італії. Марокканець став одним із потенційних підсилень туринського «Ювентуса». Серед переваг – досвід виступів у Серії A за «Мілан».

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Жозе Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.

Теги: ФК Бенфіка Жозе Моурінью ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ікер Касільяс не хотів би другого призначення Жозе Моурінью
Культовий воротар оцінив можливе повернення Моурінью в «Реал»
13 травня, 10:18
Браїм Діас у футболці національної команди
Півзахисник «Реала» отримав варіант повернення в чемпіонат Італії
14 травня, 14:30
Федеріко Вальверде зацікавив провідні клуби Європи
ПСЖ накинув оком на опальну зірку «Реала» – ЗМІ
14 травня, 17:18
Жозе Моурінью опинився на півшляху в Мадрид
«Реал» заплатить «Бенфіці» солідні відступні в разі призначення Моурінью
14 травня, 19:39
Жозе Моурінью домовився про співпрацю з мадридським «Реалом»
Моурінью представлять новим головним тренером «Реалу» наступного тижня – джерело
15 травня, 12:46
Дані Карвахаль завершить «вершковий» розділ біографії
«Реал» підтвердив прощання з капітаном команди
18 травня, 15:41

Новини

«Реал» заплатив відступні за нового тренера – ЗМІ
«Реал» заплатив відступні за нового тренера – ЗМІ
Сачко програв у півфіналі кваліфікації «Ролан Гаррос»
Сачко програв у півфіналі кваліфікації «Ролан Гаррос»
«Шахтар» готовий заплатити 3 млн євро за лідера «Кривбаса» – джерело
«Шахтар» готовий заплатити 3 млн євро за лідера «Кривбаса» – джерело
Участь у Чемпіонаті світу під загрозою? ФІФА прокоментувала спалах лихоманки Ебола у ДР Конго
Участь у Чемпіонаті світу під загрозою? ФІФА прокоментувала спалах лихоманки Ебола у ДР Конго
Олійникова не дограла матч на турнірі в Страсбурзі і ризикує пропустити «Ролан Гаррос»
Олійникова не дограла матч на турнірі в Страсбурзі і ризикує пропустити «Ролан Гаррос»
Прем'єр-ліга віддала нагороди туру середнякам чемпіонату
Прем'єр-ліга віддала нагороди туру середнякам чемпіонату

Новини

Ворожий удар про Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua