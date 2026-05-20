«Реал» заплатив відступні за нового тренера – ЗМІ

Жозе Моурінью опинився за крок від повернення на «Бернабеу»

Королівський клуб близький до призначення іменитого фахівця

Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід головного тренера команди Жозе Моурінью у мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

«Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро. Раніше в пресі циркулювала інформація про передбачені контрактом португальця з «орлами» вищі відступні. Тоді йшлося про 7 млн клаусули.

Сам Моурінью буцімто узгодив контракт із «Реалом». Наступного тижня він підпише з іспанським грандом договір або до середини 2028 року, або до літа 2029 року. Офіційно про повернення «Особливого» в Мадрид оголосять за кілька днів.

Моурінью працював із «Реалом» у 2010-2013 роках. Під його керівництвом «вершкові» стали чемпіонами Іспанії у сезоні 2011/12 та виграли по одному Кубку та Суперкубку Іспанії. Також мадридці тричі дісталися до півфіналу Ліги чемпіонів.

До слова, півзахисник «Реала» Браїм Діас отримав варіант повернення в чемпіонат Італії. Марокканець став одним із потенційних підсилень туринського «Ювентуса». Серед переваг – досвід виступів у Серії A за «Мілан».

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Жозе Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.